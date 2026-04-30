Отмена визового режима увеличила интерес москвичей к изучению китайского языка

Введение между Россией и КНР безвизового режима вызвало интерес у жителей столицы к китайскому языку. Трафик на сайтах языковых онлайн-школ вырос на 50%, а продажи самоучителей на маркетплейсах — на 60%, выяснили аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В марте этого года трафик на платформах для изучения китайского языка увеличился на 50% относительно сентября 2025 г., когда был введен безвизовый режим между странами.

При этом москвичи изучают азиатский язык не только онлайн. В апреле этого года продажи самоучителей по китайскому выросли на 50% относительно того же месяца 2025 г. и на 60% — относительно марта 2026 г., следует из данных сервиса аналитики маркетплейсов. В топе товаров оказались прописи и рабочие тетради для начинающих, а также учебники для детей, разговорники и прописи по китайской каллиграфии. Всего с начала года пользователи потратили на материалы для изучения языка на 10% больше средств, чем в аналогичном периоде 2025 г.

Вместе с тем москвичи стали больше обращаться к материалам о культуре, истории и традициях Китая, самостоятельно планировать путешествия и бронировать готовые туры, читать советы и рекомендации других туристов. Активность на соответствующих сайтах увеличилась на 30% в марте относительно того же месяца 2025 г.

Активнее всего осваивают грамматику и практикуются в говорении по средам — в этот день трафик на сайты онлайн-школ оказывается выше среднедневного значения в два раза. В оставшиеся дни недели обучение проходит достаточно стабильно, кроме четверга, когда пользователи делают паузу.