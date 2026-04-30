«М.видео» расширит собственный маркетплейс продуктами питания и FMCG-ассортиментом

«М.видео» объявляет о скором запуске на собственном маркетплейсе новой категории товаров повседневного спроса — продуктов питания (включая напитки) снековую продукцию, специализированное питание и суперфуды и сопутствующего FMCG-ассортимента. Развитие food-сегмента стало очередным этапом масштабирования мультикатегорийной платформы Компании и расширения сценариев регулярных покупок для более чем 80-миллионной клиентской базы «М.видео». Об этом CNews сообщили представители «М.видео».

Генеральный директор компании «М.видео» Владислав Бакальчук: «Мы последовательно превращаем «М.видео» в мультикатегорийную платформу, которая закрывает для клиента существенно больше повседневных сценариев, чем классическая покупка техники. Выход в FMCG-сегмент — это логичное продолжение стратегии расширения маркетплейса и увеличения частоты контакта с нашей аудиторией. Если холодильник или планшет человек меняет раз в несколько лет, то еду - покупает практически ежедневно. Для производителей и поставщиков мы предлагаем не просто дополнительный канал продаж, а готовую инфраструктуру с качественным фулфилментом, низкой логистической нагрузкой, понятной экономикой и высоким доверием со стороны покупателей. Уверены, что после подключения первых крупных брендов категория будет масштабироваться ускоренными темпами».

Продажи в новой категории стартовали с кофейного направления. На текущий момент ассортимент только в сегменте кофе уже превышает 200 SKU. С мая 2026 г. «М.видео» приступит к активному расширению предложения за счет подключения новых продавцов и вывода дополнительных товарных направлений: чая, сиропов, шоколада, конфет, батончиков, печенья, орехов, соусов, продуктов для здорового питания, безалкогольных напитков, консервации и других востребованных позиций.

В настоящее время к категории уже подключены и находятся в стадии запуска десятки производителей и поставщиков, включая бренды кофе, чая, снеков, кондитерской продукции, бакалеи и напитков. Компания также ведет активные переговоры с рядом крупных FMCG-производителей и дистрибуторов, заинтересованных в выходе на новую площадку с готовой логистической и складской инфраструктурой.

Одним из ключевых преимуществ «М.видео» для продавцов FMCG-товаров становится готовая модель фулфилмента. Компания располагает складскими мощностями класса А и А+, адаптированными под прием и хранение новой категории, включая отдельные виды мясосодержащей продукции. Для партнеров действуют специальные условия подключения: комиссия составляет 15,5%, эквайринг — 1,5%, приемка на склад «М.видео» предоставляются бесплатно, хранение товаров также бесплатно до 30 июня 2026 г. Дополнительным конкурентным преимуществом выступает одна из самых низких на рынке ставок логистики для компактных товаров: 50 руб. за первый литр, 50 руб. за второй литр и 4 руб. за третий и каждый последующий литр.

Развитие категории также опирается на существующий потребительский спрос внутри экосистемы «М.видео». По оценке компании, покупатели активно реагируют на расширение нетехнического ассортимента, а наличие продуктов питания и товаров ежедневного потребления позволяет формировать кросс-категорийные покупки, готовые наборы и дополнительные сценарии регулярного взаимодействия с платформой. Первые результаты подтверждают высокий потенциал направления: например, бренд Cofesso менее чем за три недели после размещения на площадке обеспечил продажи почти на 1 млн руб., при этом ряд товарных позиций демонстрировал полную выборку складского остатка.

До конца 2026 г. компания планирует кратно увеличить число продавцов в food-сегменте, расширить ассортимент до нескольких тысяч SKU и интегрировать категорию в единую механику мультикатегорийных предложений, акций и персонализированных рекомендаций на маркетплейсе. Запуск FMCG-направления станет одним из дополнительных драйверов роста собственного 3P-бизнеса и укрепит позиции «М.видео» как мультикатегорийной платформы для широкого спектра повседневных покупок.