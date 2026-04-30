МТС ускорила мобильный интернет на родной земле двух художников в Нижегородской области — селе Хмелевицы

ПАО «МТС» установила дополнительное оборудование LTE в селе Хмелевицы городского округа Шахунья. Это место подарило российскому искусству двух выдающихся художников — Олега Сергеевича Козырева и Юрия Дмитриевича Либерова. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС установили дополнительные сектора 4G‑оборудования на действующей инфраструктуре в селе Хмелевицы. В результате модернизации скорость соединения выросла на треть — как в самом селе, так и в расположенных поблизости населённых пунктах: Дыхалиха, Каменник, Мураиха. Теперь жители могут быстрее и удобнее получать государственные услуги, оформлять пенсии, пособия и льготы, оплачивать коммунальные счета и совершать покупки в интернете. Кроме того, у жителей появилась возможность активнее пользоваться образовательными онлайн‑платформами, смотреть виртуальные экскурсии, слушать лекции и читать книги в цифровых библиотеках.

«Хмелевицы – яркий пример того, как глубинка становится источником культурного кода целого региона. Из этой небольшой деревни вышли два выдающихся мастера, чьё творчество вошло в историю Нижегородской области. При модернизации сети мы не просто добавили оборудование, а провели тонкую настройку инфраструктуры, чтобы качество связи оставалось стабильным даже при высоких нагрузках. Это особенно важно для местных жителей, занимающихся сельским хозяйством, развитием туризма и сохранением исторического наследия. Современный мобильный интернет сегодня – это ещё и инструмент трансляции культуры. Высокая скорость позволяет музеям проводить онлайн-экскурсии, местным мастерам – продавать работы через маркетплейсы, а исследователям – работать с архивами. Для МТС принципиально, чтобы цифровые технологии шли рука об руку с культурой, помогая малым территориям не только беречь своё прошлое, но и уверенно развиваться», — сказал директор МТС в Нижегородской области Андрей Белов.


