МТС усилила сеть на побережье Татарского пролива

МТС завершила очередной этап обновления мобильной связи в Хабаровском крае. Компания перевела в городе Советская Гавань базовые станции с 3G в стандарт LTE, что позволило расширить емкость сети и увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 35%. Кроме того, в районе сопки Плешивая появилась новая базовая станция, которая расширила зону покрытия сети «четвертого поколения» в северо-западной части города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В результате проведенных работ скорость мобильного интернета МТС выросла в жилых массивах Советской Гавани, на территории промышленных предприятий и вблизи социально значимых объектов. Теперь местные жители могут активнее пользоваться важными цифровыми сервисами – госуслугами, онлайн банками, мессенджерами, социальными сетями в любое время суток.

«В Советской Гавани мы закрыли сразу несколько "белых пятен". Рефарминг в районе Дворца спорта позволил прокачать сеть в густонаселенном районе — мы видим, как растет нагрузка на сеть, поэтому увеличили емкость, чтобы даже в часы пиковых нагрузок жители с комфортом пользовались цифровыми сервисами. А новая базовая станция на сопке Плешивая закрывает не только часть города, но и участок подъездной дороги к Советской Гавани. Теперь и местные жители, и гости, въезжающие в город, будут оставаться на связи», — отметила директор МТС в Хабаровском крае Наталья Экшенгер.

Советская Гавань — один из старейших городов Хабаровского края, основанный в 1853 г. Это крупный морской порт на побережье Татарского пролива, важный транспортный узел, связывающий материковую часть России с Сахалином и Магаданской областью. Город играет важную роль в экономике региона: здесь расположены судоремонтные заводы, рыбоперерабатывающие предприятия и деревообрабатывающие производства. Развитие телеком-инфраструктуры в Советской Гавани способствует росту туристического потенциала и поддержке местного бизнеса.

