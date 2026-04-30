МТС улучшила LTE-сеть в центре Рассказова Тамбовской области

Компания МТС усилила сеть в центральной части города Рассказово Тамбовской области. Запуск нового телеком-оборудования позволил улучшить голосовую связь и увеличить скорость мобильного интернета в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС построили новые базовые станции в Рассказове Тамбовской области. Всего в зону усиления сети МТС попали около трех тысяч жителей города. После проведенных технических работ они могут комфортно использовать современные цифровые сервисы, дистанционно работать и учиться, смотреть фильмы в высоком качестве и играть онлайн.

Как найти источники утечки данных раньше злоумышленников
Обновленная сеть LTE охватила знаковые культурные и социальные объекты, важные торговые и производственные площадки города. Улучшения коснулись территорий вблизи Краеведческого музея, Дома культуры, Дома детского творчества, школ, детских садов, автовокзала, магазинов и других объектов.

«Для предпринимателей и, в целом, для жителей Рассказова сегодня стабильный интернет – это необходимый рабочий инструмент. Многие местные жители работают удаленно, каждый день подключаясь ко встречам с коллегами из других городов. В Рассказове традиционно основу экономики составляют предприятия легкой и пищевой промышленности, которым стабильное соединение важно для выхода на новые рынки сбыта и привлечения инвестиций. А при масштабировании ни одно современное производство не обойдется без внедрения цифровых решений, таких как умное видеонаблюдение, системы управления доступом, мониторинг автотранспорта», – сказал директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

