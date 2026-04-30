МТС назначила директора филиала в Астраханской области

ПАО «МТС» сообщает о назначении директором филиала в Астраханской области Андрея Кожарина. Ранее он занимал должность технического директора МТС в Астраханской области. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В новой роли Андрей Кожарин будет отвечать за развитие технологических решений МТС в Астраханской области и их внедрение в ключевые отрасли экономики региона. Приоритетом станет расширение использования цифровых сервисов для бизнеса и государственного сектора – от инструментов на базе больших данных и искусственного интеллекта до облачных решений, которые помогают повышать эффективность процессов и формируют основу экономики нового формата, где ключевую роль играют данные, скорость и гибкость управления.

В числе задач – развитие проектов в сегментах B2B и B2G, укрепление партнерской сети, а также реализация инициатив, направленных на цифровизацию региональной экономики и повышение качества городской среды. Будет продолжено развитие телеком-инфраструктуры МТС, что является базовым условием для внедрения и стабильной работы современных цифровых сервисов и дальнейшего роста их востребованности.

«Астраханская область – важный транспортный и туристический узел юга России, где сегодня активно формируются новые сценарии использования технологий: от управления логистикой до развития сервисов для внутреннего туризма и повышения эффективности агропромышленного комплекса. Перед Андреем Кожариным стоит задача не просто усиливать инфраструктуру, а масштабировать внедрение решений, которые дают измеримый эффект для экономики региона и качества жизни людей. Уверен, что его опыт позволит реализовать такие проекты и усилить роль МТС как технологического партнера для бизнеса и органов власти», — сказал вице-президент МТС по развитию регионов Михаил Граник.

Андрей Кожарин родился в 1985 г. Окончил Ноябрьский нефтегазовый колледж имени академика В.А. Городилова и Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники. В отрасли связи работает с 2005 г. В МТС – с 2012 г., где прошел путь от инженера до руководителя технического блока. Занимал должности ведущего инженера, руководителя группы и технического директора филиала. С 2018 г. работал техническим директором МТС в Астраханской области, отвечая за развитие мобильной и фиксированной сети региона. С октября 2025 г. исполнял обязанности директора филиала.