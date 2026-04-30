Мошенники в Карелии стали в 20 раз активнее использовать многоступенчатые схемы обмана

МТС проанализировала с помощью сервиса «Защитник» мошеннические звонки абонентам Республики Карелия с начала 2026 г. Количество многоэтапных мошеннических звонков жителям региона выросло в 20 раз год к году. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Стандартные методы обмана становятся все менее эффективными, поэтому преступники переходят к персонализированным схемам с усиленным психологическим давлением. Теперь они используют сложные схемы — цепочки звонков с целью заполучить доверие жертвы и заставить передать свои сбережения или персональные данные.

Злоумышленники для обмана в большинстве случаев представляются сотрудниками государственных органов. Также в Карелии актуальными остаются сценарии от лица сотрудников служб безопасности банков и операторов связи. Помимо прочего, фиксируются попытки многоступенчатых махинаций, связанных с медицинскими и страховыми вопросами и коммунальными услугами.

По данным экспертов, главная цель мошенников — пожилые люди старше 65 лет. На них приходится 58% всех многоэтапных мошеннических звонков по стране. Отмечается, что в 2026 г. мошеннические вызовы поступают жителям республики чаще всего по будням с пиком активности с 12.00 до 15.00. В эти часы дети и молодежь отсутствуют дома, взрослые люди заняты рабочими задачами, а пенсионеры чаще всего остаются одни. Злоумышленники пользуются загруженностью или изолированностью человека, чтобы застать его врасплох. После 18 часов активность мошенников заметно спадает.

«Безусловно, жители республики стали более бдительными, а технологии фильтрации спама и подозрительных звонков приобрели популярность у населения. Однако злоумышленники постоянно ищут новые способы обмана, чтобы украсть сбережения и личные данные людей. Именно поэтому мы обновляем инструменты для защиты от мошеннических звонков и расширяем их возможности, чтобы не пропускать и пресекать подозрительные вызовы. Так, например, в 2025 году с помощью технологий на базе искусственного интеллекта в регионе заблокировали более 17 млн звонков в адрес наших абонентов», — сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек

Планировавший экспансию в США российский разработчик избежал банкротства, сократив команду и внедрив ИИ

Алена Ивличева, Content AI: Мы встроили ИИ в PDF-редактор, чтобы пользователи быстрее находили ответы

Российский производитель показал оборудование для видеоаналитики и контроля доступа

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Мессенджер «Макс» получил метку «вредоносного ПО»

Техника

Обзор телевизора Hisense 85U7S PRO: король гостиной

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще