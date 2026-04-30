Количество публичных и приватных каналов в Max превысило 7 миллионов

Суммарная аудитория каналов в нацмессенджере Max достигла 300 млн подписчиков. Наибольшей популярностью пользуются новостные каналы, а также блоги на тему «Образование» и «Кулинария и еда». Об этом CNews сообщил представитель Max.

На конец апреля в Max зарегистрировано около 300 тыс. публичных каналов и свыше 6,7 млн — приватных. В последние две недели апреля пользователи создавали в среднем более 100 тыс. приватных каналов в сутки.

Max запустил публичные каналы в июле 2025 г. для авторов с регистрацией в реестре РКН. Создание приватных каналов стало доступно всем пользователям с февраля 2026 г. В марте авторы, чья аудитория насчитывает 10 тыс. подписчиков в Max, получили возможность верифицировать свой канал с помощью отметки А+.