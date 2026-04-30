Кофе на вынос против запасов наличных: как зумеры и миллениалы управляют своими деньгами

Аналитики кошелька «ЮMoney» опросили более 1,5 тыс. пользователей и узнали, чем миллениалы и зумеры отличаются по тратам. Выяснилось, что молодежь, которая традиционно считалась склонной к финансовой беспечности, сейчас стремится к цифровой прагматичности. Об этом CNews сообщили представители «ЮMoney».

Смартфон вместо кошелька: эволюция финансового контроля

Результаты опроса более 1,5 тыс. пользователей «ЮMoney» показывают, что отношение к планированию бюджета напрямую зависит от того, в какой среде формировались финансовые привычки человека. Зумеры — рожденные с 1997 по 2010 гг., для которых цифровые сервисы являются базовой нормой, оказались более ответственными управленцами собственных средств.

Так, 20% зумеров регулярно ведут бюджет в мобильных сервисах или файлах (против 14% у миллениалов). Более того, 26% представителей поколения Z и 20% миллениалов используют самый органичный для цифровой эпохи метод — просто контролируют остаток средств в финансовом приложении, оценивая свои возможности в режиме реального времени.

«Молодое поколение воспринимает контроль расходов не как рутину, а как естественный фоновый процесс. Удобные функции анализа трат в приложениях, моментальные уведомления и системы начисления кешбэка позволяют пользователям интуитивно принимать более грамотные финансовые решения. Миллениалы же чаще полагаются на традиционные методы или вовсе отказываются от жёсткого планирования и действуют по ситуации», — сказал директор по розничным продуктам финтех-компании «ЮMoney» Андрей Ефимочкин.

По результатам опроса, 24% миллениалов совсем не планируют бюджет, тогда как среди зумеров таких почти в три раза меньше — всего 9%. В уме свои расходы прикидывают 28% зумеров и 24% миллениалов. Планированием исключительно крупных покупок ограничиваются 17% миллениалов и 15% зумеров.

Экономика импульса и «деньги под подушкой»

Интересно, что разница в подходах особенно ярко проявляется при появлении свободных средств. Желание побаловать себя в моменте свойственно обеим группам: все свободные деньги на это спускают 56% зумеров и 52% миллениалов. Однако если дело касается накоплений, мотивация различается.

Половина зумеров (50%) при появлении излишков начинает целевое накопление — на новый гаджет, путешествие или обучение. Среди миллениалов этот показатель составляет лишь 26%. Инструменты сбережения также иллюстрируют поколенческий разрыв. Рублевые вклады используют 24% миллениалов и 22% зумеров. Но при этом каждый четвёртый миллениал (25%) по-прежнему откладывает наличные «под подушку», доверяя физическим деньгам больше, чем цифрам на экране. Среди зумеров этот архаичный метод практикуют только 11%.

Это показывает, что старшее поколение, имеющее опыт прохождения через экономические трансформации прошлых десятилетий, сохраняет потребность в осязаемой финансовой подушке, тогда как молодёжь полностью доверяет финтех-инфраструктуре.

Продукты у дома против доставок: на что уходят деньги

Анализ структуры трат отражает текущие жизненные приоритеты. Миллениалы несут основную финансовую нагрузку по обеспечению домохозяйств: 67% их расходов приходится на продукты питания, 24% — на одежду, 21% — на технику. Кроме того, 15% миллениалов регулярно тратят деньги на исполнение желаний второй половинки.

У зумеров картина трат более динамична и сфокусирована на мобильности: 35% уходит на транспорт, по 25% — на одежду и обувь, 20% — на доставку готовой еды. Характерной деталью поколения стали траты на кофе навынос — эта статья расходов закрепилась у 15% зумеров.

Говоря о желаемых тратах, представители обоих поколений солидарны в стремлении к крупным покупкам (машины, квартиры, дачи) — об этом думают 43% миллениалов и 41% зумеров. Однако миллениалы хотели бы больше тратить на семью (35% против 23% у зумеров) и путешествия (35%). В свою очередь, зумеры мечтают о расширении бюджета на досуг (35% против 31%) и онлайн-шопинг на маркетплейсах (35% против 11% у миллениалов).

Цифровой след: где и как принимаются решения

50% опрошенных зумеров закупаются исключительно онлайн (среди миллениалов — 20%). Офлайн остантся территорией миллениалов (36% против 13% у молодёжи). Большая же часть опрошенных предпочитает гибридный формат, выбирая лучшее из двух миров (44% миллениалов и 37% зумеров).

В физические магазины миллениалы идут за продуктами (51%), одеждой (15%), обувью (10%) и лекарствами (8%). Зумеры в офлайне оплачивают абонементы в спортзал (10%), покупают кофе (8%) и товары для хобби (8%).

Онлайн обе группы активно оплачивают подписки (по 20%) и покупают продукты (24% зумеров и 15% миллениалов). Четверть миллениалов (25%) оплачивают в интернете отдых, а сопоставимая доля зумеров тратит средства на маркетплейсах.

Что касается частоты интернет-покупок, несколько раз в неделю их совершают 37% миллениалов и 33% зумеров. Ежедневно оплачивают корзины в сети 17% старшей и 13% младшей группы.

Интересно, что вопреки стереотипам о клиповом мышлении зумеры оказались более дотошными покупателями. 61% из них перед покупкой сравнивают цены и изучают отзывы (среди миллениалов — 55%).

Влияние инфлюенсеров на зумеров ожидаемо выше (10% против 5%), зато миллениалы вдвое чаще прислушиваются к советам друзей (10% против 5%) и более склонны к импульсивным покупкам «на эмоциях» (19% против 13%). Обращают внимание на программы лояльности и кешбэк, делая выбор в пользу выгодных способов оплаты, 9% миллениалов и 7% зумеров; пользуются услугами ИИ-ассистентов 5% миллениалов и 2% зумеров.

Базовым источником средств для обеспечения таких потребительских привычек у 52% зумеров и 44% миллениалов выступает зарплата или подработка. На фриланс и самозанятость опираются 25% миллениалов и 20% зумеров. Финансовая поддержка от партнера формирует бюджет у 14% зумеров и 12% миллениалов.

