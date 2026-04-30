Farzoom и GlowByte объявляют о стратегическом партнерстве для продвижения платформы «Камунда.РФ»

Компания Farzoom (входит в ГК «Ростелеком») и ИТ-интегратор GlowByte заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Сотрудничество открывает клиентам GlowByte прямой доступ к отечественной платформе автоматизации бизнес-процессов с поддержкой ИИ, обеспечивающей бесшовную миграцию с Camunda Platform. Об этом CNews сообщили представители GlowByte.

Farzoom обеспечит вендорскую поддержку, включая сопровождение и развитие платформы, а GlowByte возьмет на себя функцию продвижения и консалтинга. В результате заказчики смогут решить задачи импортозамещения в сфере автоматизации управления бизнес-процессами (BPM) без потери функциональности и с возможностью масштабирования ИИ-инициатив, существенно сократив затраты на сопровождение и доработку процессов.

«Камунда.РФ» предоставляет среду для работы ИИ-агентов с требуемым уровнем надежности и управляемости. Заказчик сохраняет существующую BPM-инфраструктуру (автоматизации бизнес-процессов) с возможностью ее дальнейшего развития под задачи, включающие интеграцию искусственного интеллекта в уже реализованные процессы.

«Наши клиенты – крупнейшие банки, телеком-операторы, промышленные предприятия и ритейлеры – давно ищут надежную российскую альтернативу привычным BPM-инструментам (автоматизации бизнес-процессов). «Камунда.РФ» сочетает совместимость с Camunda, которую хорошо знает бизнес-среда, с нативной поддержкой ИИ-агентов – это именно то, чего не хватало отечественному рынку. Мы уверены, что партнерство с Farzoom позволит предложить нашим заказчикам современное и безопасное решение для непрерывного совершенствования процессов», – сказал Карен Амбарцумов, исполнительный директор практики управления рисками и комплаенс (Risk and Compliance), GlowByte.

«GlowByte – признанный лидер рынка аналитических решений с глубокой экспертизой в финансовом секторе, промышленности и ритейле. Широкая клиентская база нашего партнера и понимание задач крупного бизнеса идеально дополняют технологические возможности «Камунда.РФ». Вместе мы готовы предложить рынку сильный стек: надежная платформа автоматизации бизнес-процессов (BPM) с ИИ от Farzoom плюс сильная команда продаж и внедрения от GlowByte», – сказал Алексей Шершнев, ИТ-директор Farzoom.

