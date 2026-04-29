Разделы

Поддержка ИТ-отрасли
|

«Яндекс» назвал лучшие проекты акселератора высокотехнологичных стартапов

«Яндекс» подвел итоги акселератора Yandex AI Startup Lab. В финальный раунд программы вышли 12 DeepTech-проектов. Их создатели — студенты и молодые предприниматели — три месяца работали над развитием своих технологий и продуктов вместе с экспертами компании и представили результаты на демодне. Четыре стартапа в сферах диджитал-маркетинга, медицины и робототехники признаны лучшими: их команды получили денежные призы и гранты на облачные ресурсы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Образования».

Самая высокая оценка — у Gradius, стартапа студентов НИУ ВШЭ и НГТУ. Команда разработала технологию, которая встраивает контекстную рекламу в ответы нейросетей и предлагает ИИ-сервисам новый формат монетизации. Алгоритмы обрабатывают данные миллионов пользователей в реальном времени, мгновенно определяют запрос человека и подбирают релевантное объявление. В ходе программы аудитория рекламы выросла втрое — с 1 до 3 млн пользователей. Gradius получил 3 млн руб. и грант на доступ к мощностям Yandex Cloud в размере 1 млн руб.

Вторым в списке лучших стал проект VisioMed.AIсистема поддержки принятия решений для офтальмологов. Она анализирует снимки сетчатки глаза и помогает выявлять заболевания на ранних стадиях. Технология создана на базе научных работ команды и обучена на 20 тыс. снимков, размеченных врачами. За три месяца Yandex AI Startup Lab команда доработала решение под менторством экспертов Яндекса по компьютерному зрению и запустила пилотное тестирование в московских и региональных медучреждениях, в том числе в НМИЦ глазных болезней имени Гельмгольца. Стартап получил 2 млн руб. и грант Yandex Cloud на 500 тыс. руб.

Третье место разделили Barigadam и SANCE.AI. Каждая команда получила по 1 млн руб. и гранты от Yandex Cloud на 250 тыс. руб.

Barigadam — это школьный робототехнический конструктор от студентов МГУ и Московского политеха. В его основе лежат умные датчики собственной разработки, которые собирают сырые данные об окружении, сами их обрабатывают и сразу передают готовую информацию — например, распознают цвет или фиксируют движение. Благодаря этому ученики могут собирать и программировать сложные устройства без глубоких знаний электроники. Модули конструктора легко комбинировать между собой, а новые детали — печатать на 3D-принтере. В рамках акселератора команда запустила в продажу первую партию.

SANCE.AI — сервис по созданию ИИ-агентов для продаж и поддержки клиентов. Решение объединяет конструктор агентов, инфраструктуру для их запуска и платформу аналитики. В отличие от обычных чат-ботов, разработка SANCE.AI учитывает информацию о клиенте и помогает измерять, какие сценарии лучше влияют на продажи. Технологию протестировали на 200 тыс. диалогов — только 1% пользователей распознал, что общается с ИИ. Работать с сервисом могут менеджеры без участия программистов. Во время акселерационной программы SANCE.AI увеличил выручку в четыре раза и запустил три пилотных тестирования с крупным бизнесом в России.

«Мы активно развиваем экспериментальные проекты внутри компании и стремимся взаимодействовать с внешними талантами. Акселератор позволил нам собрать студентов, молодых исследователей и предпринимателей с сильными идеями и проектами. За три месяца работы при поддержке менторов им удалось заметно окрепнуть и продвинуться в развитии своих технологий. Мы выбрали четыре лучших стартапа, но хотели бы продолжить сотрудничество со многими из участников. Надеюсь, что в следующий раз нам удастся собрать еще больше перспективных команд», — сказал Роман Морозов, председатель жюри Yandex AI Startup Lab, руководитель направления Доставки и экспериментов.

Помимо грантов и облачных ресурсов, стартапы получат возможность развивать свои проекты в экосистеме «Яндекса» вместе с экспертами компании.

***

Yandex AI Startup Lab стартовал в ноябре 2025 г. На участие в акселераторе поступили заявки от примерно 1000 стартапов, созданных студентами и молодыми исследователями из 146 вузов. Среди направлений — кибербезопасность, медицина, логистика, образование и цифровой маркетинг. Отбор проходил в несколько этапов: изучение анкет, собеседование с экспертами «Яндекса» и очный буткемп в январе 2026 г. В финал вышли 12 команд с технически зрелыми продуктами, пониманием рынка и планом развития.

Подписаться на новости Короткая ссылка


CNewsMarket

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

