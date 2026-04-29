«VK Реклама» добавила новый рекламный формат в «VK Клипы»

Рекламодателям в VK стал доступен новый рекламный формат — карусели в «VK Клипах». Он позволяет создавать многослайдовые объявления, которые пользователь может пролистывать прямо внутри ленты клипов, не покидая привычный интерфейс. Об этом CNews сообщил представитель VK.

Карусель нативно вписывается в общую ленту «VK Клипов» и дает рекламодателю возможность в рамках одного размещения показать несколько товаров, экранов приложения или офферов. По результатам внутренних тестов конверсия в клик такого формата достигает 1%.

Формат подойдет тем, кто хочет продвигать товары электронной коммерции, мобильные приложения, сайты и мини-приложения.