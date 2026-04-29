VAS Experts расширяет партнерскую сеть в Пакистане для продвижения решений для телеком-операторов

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts объявил о заключении соглашения о партнерстве с системными интеграторами Vertical Business Solutions и Connect Communications в Пакистане. Сотрудничество направлено на развитие проектов у мобильных и широкополосных операторов страны. Технологический акцент сделан на платформе «Скат», которая используется для реализации сервисных сценариев управления трафиком, внедрения дополнительных услуг и повышения эффективности использования сети. Дистрибьютором решений VAS Experts в регионе выступает Itglobal.com, корпорация ITG.

Пакистан остается одним из крупнейших телеком-рынков Южной Азии с высокой долей мобильного интернет-доступа и устойчивым ростом потребления данных. Значительная часть абонентов использует мобильные сети как основной способ выхода в интернет, что увеличивает нагрузку на инфраструктуру операторов. В этих условиях возрастает спрос на решения DPI для приоритизации трафика, управления качеством обслуживания и оптимизации сетевых ресурсов.

«Южная Азия быстро растёт в телекоме, и Пакистан здесь играет заметную роль благодаря большой абонентской базе и активной цифровизации. Операторам важно расширять сети и одновременно учиться работать с трафиком, чтобы запускать на его основе новые сервисы. Сотрудничество с локальными партнерами помогает выстраивать такие решения на практике и развивать дополнительные услуги», — сказал Василий Белов, исполнительный директор Itglobal.com, корпорация ITG.

«Скат» — программная платформа класса DPI для глубокой инспекции и управления IP-трафиком. Решение обеспечивает точную классификацию приложений и протоколов, управление политиками QoS и QoE, динамическое распределение сетевых ресурсов и приоритизацию трафика в режиме реального времени. «Скат» разворачивается на стандартной x86-инфраструктуре, масштабируется горизонтально и может использоваться как для оптимизации сети, так и для повышения безопасности и устойчивости к сетевым атакам.

Кроме решений для интернет-провайдеров, платформа «Скат» включает продукты для мобильных операторов. В их числе — PCEF для управления политиками трафика и качеством обслуживания, PGW для обработки и маршрутизации мобильного трафика, а также ePDG для развития VoWiFi-сервисов и обеспечения безопасной передачи данных.

«В Пакистане операторы активно развивают пакетные предложения и сервисные модели, а инфраструктура при этом строится с расчетом на постепенное масштабирование. Ключевой задачей становится внедрение сервисной логики поверх существующей сети без ее перестройки. «Скат» позволяет применять политики для отдельных категорий трафика, запускать тарифные опции и управлять доступом к цифровым сервисам. Это сокращает сроки вывода новых услуг и снижает нагрузку на операционные команды», — отметил Артем Терещенко, исполнительный директор VAS Experts.