В «Алисе AI» появился онлайн-репетитор по математике

В чате с «Алисой AI» появился режим «Репетитор». Он будет полезен ученикам 5-11 классов, которым нужна помощь с математикой. В этом режиме «Алиса AI» объясняет темы и помогает справиться с задачей, поэтапно подводя к ее решению. Благодаря этому ребенок учится сам выполнять задания. В будущем с «Алисой AI» можно будет изучать и другие предметы. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Обучение проходит в форме диалога. «Алиса AI» объясняет материал простым языком и помогает шаг за шагом решить задачу — с помощью наводящих вопросов и пояснений. Так, если нужна помощь с квадратным уравнением, она выяснит, что именно непонятно, объяснит, что такое дискриминант, и предложит ученику найти его самостоятельно. С «Алисой AI» можно заниматься во время учебного года и на каникулах. Она поможет сделать домашнее задание, разобраться в теме или подготовиться к контрольной. Новый режим будет полезен и взрослым — например, чтобы разобрать с ребенком сложную тему.

«Репетитор» доступен в веб-версии и мобильном приложении «Алисы AI». Чтобы начать заниматься, нужно открыть чат и выбрать опцию «Репетитор». Задавать в чате вопросы можно текстом или голосом.

5 трендов контейнерной разработки в 2026 году
Безопасность

Новый режим разработала команда «Яндекс Образования» вместе с учителями и методистами. «Репетитор» работает на основе языковой модели, обученной объяснять материал так, как это делает учитель: задавать уточняющие вопросы, поддерживать ученика и поощрять интерес к задаче.

«Яндекс Образование» с 2023 г. разрабатывает образовательные продукты с искусственным интеллектом для школьников, студентов и преподавателей. Один из них — тренажер «Яндекс Учебника» для подготовки к ЕГЭ по математике и информатике со встроенным ИИ-помощником. В 2025 г. 120 тыс. выпускников использовали этот тренажёр для подготовки к ЕГЭ по информатике — это 85% всех, кто сдавал этот предмет.

