Разделы

Цифровизация Электроника Розница
|

Trouver запускает в России портативный пылесос 4 в 1

Trouver объявляет о старте продаж портативного пылесоса TDV001 в России. Новинка объединяет сразу четыре сценария использования: сухую уборку, обдув, накачивание и вакуумную упаковку, позволяя заменить несколько бытовых устройств одним компактным решением. Об этом CNews сообщили представители Trouver.

С TDV001 пользователь закрывает сразу несколько повседневных задач: быстрая уборка пыли, крошек и песка дома и в автомобиле; очистка труднодоступных зон — клавиатур, вентиляционных решеток, салона автомобиля; накачивание матрасов, мячей и других надувных изделий; вакуумная упаковка одежды и текстиля для хранения и путешествий

Вместо нескольких отдельных устройств пользователь получает одно решение, которое экономит место, упрощает хранение и сокращает время на бытовые задачи.

TDV001 обеспечивает мощность всасывания до 14 000 Па — показатель, сопоставимый с полноразмерными ручными решениями в своем классе. Воздушный поток до 450 л/мин позволяет не только эффективно всасывать загрязнения, но и быстро выдувать их из труднодоступных мест. В результате устройство одинаково полезно как для точечной уборки, так и для ухода за техникой и интерьером.

Пресс-служба Trouver
В комплект входят щетка и щелевая насадка 2-в-1, длинная и короткая насадки для обдува, а также насадки для накачивания и вакуумной упаковки. Пользователю не нужно подбирать аксессуары отдельно — устройство готово к разным сценариям сразу после покупки.

Благодаря зарядке через Type-C устройство можно подзарядить в любой ситуации — от розетки, внешнего аккумулятора или других устройств. Компактный корпус удобно лежит в руке и не занимает много места. Устройство можно хранить в бардачке автомобиля или брать с собой в поездки.

Trouver TDV001 уже доступен на «Яндекс Маркет» по цене от 4 тыс. руб.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще