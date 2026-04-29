«Триколор» запускает первый в России спутниковый телевизор

«Триколор» выводит на российский рынок первый отечественный телевизор со встроенной полнофункциональной приставкой. Устройство с экраном 32 дюйма полностью заменяет отдельную приставку и работает в двух режимах: автономно через спутниковый сигнал без доступа к интернету и как сетевое устройство с доступом к контенту онлайн-кинотеатра при подключении к Wi‑Fi. Об этом CNews сообщили представители «Триколор».

Рынок телевизионных приставок за 2020–2024 гг. вырос на 128% в рублевом выражении, что отражает устойчивый спрос пользователей на готовые интегрированные решения. Параллельно в 2025 г зафиксировано увеличение доли отечественных телевизоров на российском рынке (по данным аналитического исследования рынка ТВ-приставок TEBIZ GROUP (2020–2024 гг.) и отраслевой статистики «Телеспутника» (2025 г.). На пересечении этих трендов компания «Триколор» выпустила телевизор со встроенной спутниковой приставкой.

Устройство предлагает два варианта просмотра: спутниковое телевидение и доступ к контенту онлайн-кинотеатра «Триколор Кино и ТВ» при подключении к интернету. Вместо отдельной приставки, набора проводов и необходимости использовать два пульта управления пользователи получают готовое решение «все в одном» с единым интуитивным пультом управления. При подключении к домашней сети устройство готово к просмотру сразу после включения, без длительных настроек. Если в доме уже установлена спутниковая антенна — достаточно вставить антенный кабель в соответствующий разъем на корпусе.

Продукт интегрирован в экосистему телесмотрения «Триколор» и предоставляет доступ к спутниковым каналам в высоком качестве, а также к онлайн-сервисам через встроенный двухдиапазонный Wi‑Fi. Пользователям доступны фирменная оболочка, функция подключения дополнительных экранов и возможность объединения устройств в единую домашнюю медиасеть.

За работу интерфейса и воспроизведение контента отвечают процессор Montage Sym4, 2 ГБ оперативной памяти и поддержка современных видеокодеков. Телевизор воспроизводит контент в форматах SD и HD, а встроенный тюнер DVB-S2 обеспечивает надежный прием спутникового сигнала в любой точке зоны покрытия.

«Создавая этот телевизор, мы думали о тех, кто не хочет разбираться в проводах и настройках: о родителях с маленькими детьми, о пожилых близких, о тех, кто только обустраивает загородный дом. Хотелось, чтобы устройство просто работало — стабильно, без лишних хлопот. Чтобы каждый мог включить его и сразу увидеть то, что важно. Это наша забота о вашем комфорте, воплощенная в одном устройстве», — сказала Юлия Кудряшова, директор департамента управления продуктами и проектами «Триколор».

Устройство уже доступно для заказа в официальном интернет-магазине «Триколор». Стартовый комплект, включающий телевизор и все необходимое для установки, предлагается по выгодной цене — 16 400 руб.