TCL представила 163-дюймовый телевизор X11L Micro LED

Компания TCL, производитель потребительской электроники, представила флагманский телевизор TCL 163 X11L Micro LED.

163-дюймовый ультрабольшой экран превращает любое пространство в полноценный домашний кинотеатр. При этом устройство не поддерживает приём эфирных DVB-сигналов и ориентировано на просмотр контента через онлайн-сервисы и внешние источники сигнала. Масштаб изображения позволяет глубже погрузиться в контент, а высокая детализация и глубина сцены создают эффект присутствия.

Такой формат просмотра раскрывает потенциал современных фильмов и спортивных трансляций, где важны не только размер, но и точность изображения.

В основе TCL X11L лежит технология Micro LED, использующая более 24,88 млн неорганических самосветящихся чипов. Каждый пиксель управляется индивидуально, что обеспечивает точный контроль яркости и контраста на уровне изображения.

В отличие от традиционных решений, такая архитектура позволяет добиться глубоко проработанного чёрного цвета, высокой яркости без потери деталей и отсутствия эффекта ореолов.

Использование неорганических материалов (GaN и GaP) обеспечивает стабильную работу экрана на протяжении более чем 100 тыс. часов без выгорания и деградации изображения.

Пиковая яркость до 10 тыс. нит раскрывает потенциал HDR-контента, позволяя сохранять детализацию как в самых ярких, так и в тёмных участках сцены.

22-битная цветовая глубина обеспечивает расширенную градацию оттенков и плавные переходы без цветовых ступеней.

Точная настройка RGB-субпикселей усиливает реалистичность изображения, обеспечивая высокую точность цветопередачи и глубину визуального восприятия.

За обработку изображения отвечает процессор с алгоритмами ИИ.

Система анализирует сцену в реальном времени, определяя объекты, глубину и освещение, и автоматически оптимизирует контраст, цветопередачу, чёткость и глубину резкости.

В результате изображение выглядит более естественным и детализированным, независимо от источника сигнала.

TCL X11L выполнен в ультратонком монолитном корпусе с безрамочным дизайном. Минимальная толщина и аккуратная интеграция позволяют органично вписать экран в пространство.

При настенном размещении телевизор превращается в визуальный центр интерьера и воспринимается как масштабный арт-объект.

TCL 163 X11L Micro LED — это сочетание масштабного экрана, пиксельной точности и высокой яркости, формирующее новый стандарт домашнего просмотра.

Модель ориентирована на пользователей, которым важно получить максимально реальное изображение без компромиссов.