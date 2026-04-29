Семейный бум: за I квартал 2026 г. количество совместных заказов на «Яндекс Афише» выросло на 18%

По итогам I квартала 2026 г. «Яндекс Афиша» продала 9 млн билетов на развлекательные мероприятия. Одним из главных драйверов роста стала семейная аудитория – число таких заказов увеличилось на 18% по сравнению с 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Афиши».

Продажи билетов через сайт и приложение «Яндекс Афиши», а также другие сервисы «Яндекса» за первые три месяца года выросли на 29% по сравнению с 2025 г. и составили 15,4 млрд руб. Продажи на сайтах и ресурсах партнеров «Яндекс Афиши» за это же время увеличились на 22% до 4 млрд руб.

Все больше людей посещают мероприятия в компании — это видно по росту «семейных заказов» на Яндекс Афише: так называют заказы, в которых два или более билета оформлены в одном бронировании. В январе-марте 2026 г. «Яндекс Афиша» продала 9 млн билетов — это на 12,5% больше, чем за тот же период 2025 г. При этом число семейных заказов выросло на 18%, а их доля в общем объеме продаж достигла почти 70%.

Концерты остаются самой популярной категорией: на музыкальные события пришлось 54% выручки сервиса. Театры заняли второе место с 17% продаж, кинотеатры — третье с 9%, на мюзиклы и стендап приходится 5% продаж. Остальные 10% распределились между спортивными мероприятиями, цирком, выставками и другими событиями.

По объему продаж лидируют события в Москве и Санкт-Петербурге. Среди регионов в топ-10 вошел Ростов-на-Дону – концерт группы «Руки Вверх!» в этом городе стал единственным региональным событием в топ-10 самых продаваемых мероприятий на «Яндекс Афише» в I квартале 2026 г.