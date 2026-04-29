Российские защищенные сим-карты будут выпускать при поддержке Билайна

Билайн провел успешное коммерческое тестирование сим-карт, выпущенных по специальной схеме защищенного контура производства «ЮСИМ-РФ». Решение, разработанное совместно ООО «Эра Технологий» с учетом модели угроз и нарушителя, позволяет производить сим-карты более надежными и безопасными с точки зрения защиты данных и представляет собой важный шаг на пути к технологическому суверенитету России. Разработка открыта для российских операторов и производителей.

«ЮСИМ-РФ» — это не просто локальное производство, это защищенный контур, где все этапы генерации, персонализации и хранения секретных ключей находятся под контролем. Специальная операционная система сим-карт внесена в реестр российского ПО. Формирование и обработка ключевой информации происходят исключительно на территории РФ. Это обеспечивает суверенный контроль над программным ядром карты и независимость от иностранных компонентов и обновлений.

Важно также отметить, что речь идет не о закрытой технологии, а о формализованной архитектуре безопасности, масштабируемой внутри отрасли. Решение открыто для всех российских операторов и производителей — и может быть интегрировано в существующую экосистему без ограничений по доступу.

По стоимости сим-карты «ЮСИМ-РФ» сопоставимы с российскими решениями глубокой локализации, при этом их внедрение не предполагает изменения существующей сетевой инфраструктуры и требует минимальных инвестиций как со стороны производителей, так и со стороны операторов.

Таким образом, одна из задач разработки — помочь отрасли плавно перейти на использование российских криптографических алгоритмов, которые смогут быть реализованы на сим-картах, когда соответствующее оборудование для опорных сетей операторов связи будет производиться в России.

Юрий Сташевский, руководитель направления защиты телеком-сетей Билайна:

«Пока что основная часть российского рынка сим-карт — до 90% — это зарубежные и адаптированные решения. В условиях роста киберугроз и санкционного давления внедрение отечественного продукта стало критически важным условием снижения рисков частной и национальной безопасности, а также укрепления суверенитета телеком-инфраструктуры страны.

Поскольку наше решение ориентировано на реальную технологическую локализацию производственного цикла (а не только сборки или персонализации) и формирует сегмент суверенной программной архитектуры, уверены, что наш положительный опыт может быть полезен при формировании общих требований для отрасли».

Алексей Каукиайнен, генеральный директор «Эра Технологий»:

«Для нас “ЮСИМ-РФ” — это, прежде всего, задача построения защищенной сим-платформы, в которой критически важные функции находятся внутри контролируемого контура: от операционной системы карты до процессов работы с ключевой информацией. Такой подход позволяет обеспечить предсказуемость архитектуры безопасности, контроль над жизненным циклом карты и совместимость решения с действующей инфраструктурой операторов.

Отдельно важно, что проект изначально проектировался как масштабируемая модель для рынка. Речь идет не о точечной адаптации под один сценарий, а о технологической базе, которую можно применять в существующей отраслевой экосистеме без глубокой перестройки сети».