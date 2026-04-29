РГБ расширяет возможности оцифровки крупноформатных материалов и фондов с помощью «ЭларСкан А0»

Российская государственная библиотека получила комплекс «ЭларСкан А0» с программным обеспечением «СканИмидж. Профессиональная версия» для оцифровки крупноформатных материалов и фондов. Об этом CNews сообщили представители «Элар».

«ЭларСкан А0» — полностью отечественная разработка, включённая в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции. Использование сканирующего оборудования такого класса позволит библиотеке системно работать с крупноформатными материалами, обеспечивая необходимое качество цифровых копий и соблюдение требований к бережной оцифровке фондов.

Моторизованная книжная колыбель формата А0+ рассчитана на сшитые издания толщиной до 75 см и весом до 50 кг. Для выравнивания плоских материалов предусмотрено прижимное стекло А0 с автоматизацией механизма прижатия.

В комплект поставки входит ПО «ЭЛАР СканИмидж. Профессиональная версия» — программное решение для управления оцифровкой и пакетной обработкой изображений. Данное ПО поддерживает отечественную аппаратную базу, имеет сертификаты совместимости с операционными системами Astra Linux и РЕД ОС и соответствует рекомендациям Росархива.

РГБ на протяжении многих лет остаётся одним из значимых партнеров «Элар» в области масштабной оцифровки библиотечных фондов.