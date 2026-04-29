Отследить активность пыльцы теперь можно в мобильном приложении «Будь Здоров»

С весенним теплом начинается пыление деревьев, и пациенты с чувствительностью к пыльце страдают от проявлений сезонной аллергии или поллиноза. Им в помощь сеть клиник «Будь Здоров» (дочерняя компания «Ингосстраха») разработала и внедрила в своем мобильном приложении бесплатный сервис для мониторинга активности пыльцы. Об этом CNews сообщили представители «Будь Здоров».

В мобильном приложении «Будь Здоров» люди могут регулярно отслеживать активность пыльцы и получить консультацию аллерголога. Данные в приложении обновляются в режиме реального времени из достоверных источников с высоким процентом точности по всем заявленным видам пыльцы, включая березу, амброзию, полынь, ольху, траву и другие.

«Сервис мониторинга пыльцы в нашем мобильном приложении - полностью разработка «Будь Здоров». Мы проанализировали запросы интернет-пользователей в прошлом году и отметили взрывной рост популярности приложений для мониторинга пыльцевой активности в связи с ростом случаев сезонной аллергии среди населения. Исходя из статистики скачиваний подобных приложений, мы с коллегами менее чем за три месяца разработали и реализовали собственное решение для наших пользователей, позволяющее снизить риски обострения поллиноза», — сказал заместитель генерального директора по информационным технологиям сети клиник «Будь Здоров» Алексей Остроушко.

Новая функция в приложении «Будь Здоров» поможет людям с аллергией подготовиться к повышению уровня активности пыльцы и вовремя принять меры по облегчению состояния.

«Поллиноз связан с повышенной чувствительностью иммунной системы к пыльце, которая воспринимается как вредное вещество. Точная диагностика аллергии и предупреждение симптомов ее проявления важны для эффективного ведения пациентов, включая разработку индивидуальных стратегий профилактики и лечения. Своевременный мониторинг пыльцевой активности и современные тест-системы позволяют снизить проявление симптомов аллергии у человека и облегчить его состояние. Тест-система ProAllergy в клиниках «Будь Здоров» позволяет на миниатюрной платформе (микрочип) измерить антитела (sIgE) к 100 аллергенам за одно исследование, используя только 0.1 мл сыворотки или плазмы крови. «Будь Здоров» стала первой из частных клиник, где появилась эта тест-система, которая уже сегодня доступна во всех московских клиниках сети и позволяет за один визит в клинику провести исследование сразу на несколько видов аллергенов», — сказала руководитель Центра аллергологии и иммунологии клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу, врач-аллерголог-иммунолог, врач первой категории Алла Рафаелян.

При обострении симптомов аллергии рекомендуется сразу обращаться к врачу-аллергологу, к которому можно записаться через мобильное приложение «Будь Здоров». Также благодаря возможностям онлайн-сервиса доступны и другие полезные для пациента функции: доступ к медицинской карте, дозаказ анализов без необходимости повторного посещения клиники, оплата услуг, в том числе долями, опция для скачивания медицинских протоколов, сервис анализа родинок по фотографии с целью выявления рисков заболеваний кожи, GPT-ассистент для записи к врачу и возможность оформления налогового вычета за лечение прямо в приложении.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

