Новый онлайн-сервис «Специальный поиск административной практики» появился в системе «КонсультантПлюс»

В системе «КонсультантПлюс» появился новый онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта – «Специальный поиск административной практики». Он находит документы антимонопольных органов ФАС и УФАС по длинному запросу. Можно искать по тексту или фрагменту решения госоргана, претензии и другого документа, а также описания ситуации. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Это может быть полезно, если: есть жалоба или досудебная претензия со стороны закупщика или поставщика и нужно найти аналогичные дела для оценки рисков или подобрать контраргументы; вы готовите проект ответа в ФАС или УФАС и нужно сформулировать позицию и убедиться, что ничего не упустили; есть решение антимонопольного органа и вы хотите оценить перспективу его обжалования; вам нужно найти похожие решения, предписания или постановления антимонопольного органа к уже найденному.

Сервис использует последние разработки передовой технологии интеллектуального поиска – нужные документы будут найдены быстрее.

Преимущества спецпоиска: результаты поиска содержат до 1 тыс. документов ФАС и УФАС; можно выбирать конкретный УФАС (выбрать регион); есть аннотации к решениям ФАС и УФАС, можно быстро понять суть решения.

Сервис будет полезен специалистам по закупкам; юристам организаций со стороны заказчиков и поставщиков; руководителям контрактной службы или отдела закупок; сотрудникам ФАС и УФАС; другим специалистам, решающим задачи, связанные с поиском и анализом административной практики.



