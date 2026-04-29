Разделы

Веб-сервисы
|

Новый онлайн-сервис «Специальный поиск административной практики» появился в системе «КонсультантПлюс»

В системе «КонсультантПлюс» появился новый онлайн-сервис на основе искусственного интеллекта – «Специальный поиск административной практики». Он находит документы антимонопольных органов ФАС и УФАС по длинному запросу. Можно искать по тексту или фрагменту решения госоргана, претензии и другого документа, а также описания ситуации. Об этом CNews сообщили представители «КонсультантПлюс».

Это может быть полезно, если: есть жалоба или досудебная претензия со стороны закупщика или поставщика и нужно найти аналогичные дела для оценки рисков или подобрать контраргументы; вы готовите проект ответа в ФАС или УФАС и нужно сформулировать позицию и убедиться, что ничего не упустили; есть решение антимонопольного органа и вы хотите оценить перспективу его обжалования; вам нужно найти похожие решения, предписания или постановления антимонопольного органа к уже найденному.

Сервис использует последние разработки передовой технологии интеллектуального поиска – нужные документы будут найдены быстрее.

Преимущества спецпоиска: результаты поиска содержат до 1 тыс. документов ФАС и УФАС; можно выбирать конкретный УФАС (выбрать регион); есть аннотации к решениям ФАС и УФАС, можно быстро понять суть решения.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Сервис будет полезен специалистам по закупкам; юристам организаций со стороны заказчиков и поставщиков; руководителям контрактной службы или отдела закупок; сотрудникам ФАС и УФАС; другим специалистам, решающим задачи, связанные с поиском и анализом административной практики.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026

Whoosh хочет подключиться к экосистемной подписке от Wildberries

Сергей Клевогин: Роль руководителя ИБ превратилась из админа в бизнес-лидера

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

Евгений Степанов, ICL Техно: Создать полноценную отечественную экосистему техники пока нереалистично

Российские разработчики нашли способ отучить GPT и DeepSeek от соглашательства

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще