Никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности 42% россиян

Четыре из 10 россиян никогда не откликаются на вакансии с зарплатой по договоренности. В опросе SuperJob приняли участие представители 500 компаний и 1,6 тыс. экономически активных россиян из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

Главная причина, по которой компании не называют конкретную сумму, остается прежней — зарплата устанавливается по итогам собеседования. Так ответили 60% рекрутеров (два года назад было 71%). Три из 10 работодателей признаются, что скрывают зарплату от действующих сотрудников и конкурентов (22% в 2024 г.). 27% компаний таким образом изучают зарплатные ожидания соискателей. 20% компаний используют формулировку «по договоренности» при сдельной или бонусной оплате, еще столько же честно говорят, что их предложение ниже рыночного. Для привлечения большего числа кандидатов не указывают доход еще 20% работодателей, а 17% надеются сэкономить, по их мнению, всегда есть соискатели, которые просят меньше, чем компания готова платить.

Что же касается соискателей, которые не указывают зарплатные ожидания, то по-прежнему самая частая причина — зарплата зависит от объема и условий работы (33%, два года назад было 43%). При этом выросла доля тех, кто предпочитает вести очные переговоры о деньгах: с 7 до 13%. Каждый девятый (11%) не знает, сколько он стоит на рынке, или считает, что в его сфере слишком широкий диапазон доходов (в 2024 г. таких было 6%). 7% хотят иметь возможность выбирать из разных вариантов трудоустройства, 6% боятся отпугнуть работодателя своими финансовыми аппетитами, а 5% надеются, что компания сама предложит больше. Тех, кто копирует поведение работодателя («в вакансиях тоже пишут «по договоренности»), — 3%.

Отношение россиян к вакансиям с нераскрытой зарплатой остается довольно категоричным: 42% никогда не откликаются на такие объявления, 29% делают это иногда, еще столько же — часто. Женщины более принципиальны: 46% никогда не рассматривают подобные вакансии (против 38% среди мужчин). Больше противников скрытого дохода оказалось среди респондентов 35—45 лет (47%).

Место проведения опроса: Россия, все округа. Населенных пунктов: 190. Время проведения: 20 марта — 13 апреля 2026 г. Исследуемая совокупность: менеджеры по персоналу и другие представители кадровых служб предприятий и организаций, ответственные за подбор персонала, указывающие в вакансиях зарплату «По договоренности».