МТС запустила «Умный бизнес» — первый тариф со встроенной аналитикой звонков и мини-CRM

МТС запустила новый корпоративный тариф «Умный бизнес», где впервые объединила в одном предложении мобильную связь, интеллектуальную расшифровку звонков, геосервисы и защиту от спама. Теперь все возможности включены в единый пакет услуг для компаний любого масштаба. Об этом CNews сообщили представители МТС.

В новую линейку тарифов собраны инструменты для бизнеса, которые ранее требовали отдельной настройки и дополнительных затрат. Абоненты могут пользоваться бесплатной записью и расшифровкой разговоров, а также мини-CRM на базе сервиса МТС Optimus. Это дает возможность автоматически фиксировать ключевые договоренности и управлять задачами без лишних ручных операций. Кроме этого, в тарифы включена защита от спама и маркировка вызовов — это делает звонки безопаснее и повышает дозваниваемость, а также помогает соблюдать регуляторные требования.

Также в ряде пакетов пользователи получают доступ к платформе «Геоэффект» на один месяц. Сервис составляет отчетность по интересующей локации: данные по трафику посещений за последние шесть месяцев, расходы посетителей, портреты проживающего и работающего населения. Такая геоаналитика позволяет предпринимателям выбирать наиболее эффективные объекты под размещение бизнеса.

«МТС первой в России объединила в корпоративном тарифе мобильную связь и профессиональные инструменты аналитики для крупного бизнеса. Мы создаем новую категорию — умную корпоративную связь, где телефон сотрудника становится полноценным инструментом управления бизнесом. Раньше запись звонков, CRM и геоаналитика требовали отдельных бюджетов и IT-ресурсов. Теперь все это доступно любой компании МСБ из «коробки» — без сложной настройки и скрытых затрат», — отметил директор департамента маркетинга и развития продуктов бизнес-рынка МТС Алексей Мерзляков.