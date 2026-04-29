Разделы

Телеком Инфраструктура Проводная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС обеспечила гигабитным интернетом более трех тысяч жителей нового жилого комплекса в Курске

МТС сообщает о расширении гигабитной сети в Курске. Доступ к фиксированному домашнему интернету на скорости в 10 раз выше стандартной получили около 1500 курских семей, проживающих в ЖК «Инстеп. Сити» в Сеймском округе. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС построили гигабитную сеть в двух 18-этажных многоквартирных домах микрорайона Курского завода тракторных запчастей. В новостройках по улице Энгельса проживают более 3000 курян. Они получили доступ к высокоскоростному домашнему интернету, а также возможность экономить до 40% годовых расходов на цифровых сервисах МТС: мобильном и фиксированном интернете, связи для всей семьи, телевидении и онлайн-кинотеатре КИОН.

Гигабитные скорости проводного интернета МТС позволяют всем членам семьи одновременно смотреть потоковое видео в высоком качестве, загружать «тяжёлые» файлы, вести стримы и играть онлайн. Жители ЖК, работающие удаленно, могут организовывать и участвовать в вебинарах и онлайн-конференциях, в процессе демонстрировать видео, презентации, обмениваться файлами и проводить интерактивные опросы. Школьники и абитуриенты могут комфортно заниматься с репетитором по видеосвязи с отличным качеством звука и картинки без прерываний.

Также гигабитная сеть выступает базой для работы устройств умного дома: камерами видеонаблюдения, датчиков протечек, освещения, отопления и кондиционирования, устройств управления замками и другими элементами, требующими устойчивого соединения.

«Сегодня ритм жизни изменился: многие работают из дома, дети учатся онлайн, в каждой квартире – десяток устройств. Поэтому мы активно развиваем фиксированную сеть в регионе, чтобы скорости интернета были достаточными и в час пик. По итогам 2025 года доступ к гигабиту МТС получили почти полмиллиона курян. Для нас это не просто цифра – жителям важно, чтобы связь работала как часы, когда нужно провести видеовстречу, сдать проект или просто посмотреть фильм онлайн», – отметил директор филиала МТС в Курской области Семен Розенберг.

Для подключения высокоскоростного интернета необходимо оборудование, способное обеспечить пропускную способность до 1 Гбит/с. Уточнить, подключен ли многоквартирный дом к проводной сети МТС, а также оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

Показать еще

Показать еще