«Моя смена» помогла «Дикси» закрыть почти 10 тыс. смен с начала 2026 года

По итогам I квартала 2026 г. временные исполнители, привлеченные через сервис для поиска подработки рядом с домом «Моя смена» (входит в ГК Verme), помогли закрыть почти 10 тыс. смен федеральной розничной сети магазинов «Дикси». Об этом CNews сообщили представители ГК Verme.

Сотрудничество компании с «Моей сменой» началось в 2024 г. Необходимость привлечения внешнего персонала возникла из-за целого ряда факторов, которые характерны для большинства крупных ритейлеров в России – недостаточного уровня штатной укомплектованности на фоне острого дефицита соискателей на рынке и высокой текучести кадров.

Гибкий формат найма с привлечением самозанятых стал наиболее оптимальным инструментом для поддержания работы магазинов и сохранения высокого уровня сервиса без избыточного расширения штата и увеличения расходов на фонд оплаты труда.

Пилотный проект охватил 35 торговых точек в Москве. Первоначально временные исполнители привлекались для работы в торговых залах и сборки заказов, однако по мере отладки внутренних процессов спектр задач самозанятых начал расширяться – они стали выходить в том числе на позиции грузчиков, кассиров и пекарей.

После успешного завершения пилота компания масштабировала проект на всю сеть, которая охватывает Центральный и Северо-Западный федеральные округа. За более чем два года сотрудничества «Моя смена» помогла закрыть свыше 70 тыс. смен. Всего к работе в сети было привлечено 8384 временных исполнителя, которые выходили в 1641 торговую точку.

Отдельным драйвером роста стало направление e-commerce, которое компания начала развивать в 2025 г. По мере увеличения числа онлайн-заказов повышалась и потребность в сборщиках. Так, число закрытых смен выросло с 940 в июне 2025 г. до 2851 в июле 2025 г., а в сентябре 2025 г. достигло 4748 за месяц.

«Со старта сотрудничества с «Дикси» прошло всего чуть больше двух лет, но проект уже охватил более 1600 магазинов. Это показывает, насколько ценным инструментом может служить модель гибкого найма. Особенно это касается таких сфер, как ритейл, где ситуация меняется очень быстро. От компаний здесь требуется способность быстро адаптироваться к новым условиям и гибко управлять своей операционной эффективностью. Без привлечения временного персонала сделать это достаточно сложно», – отметил генеральный директор сервиса «Моя Смена» (ГК Verme) Николай Гальянов.

«Сотрудничество с «Моей сменой» дает нам возможность быстро реагировать на изменения потребности в персонале – как в плановом режиме, так и при запуске новых направлений. Мы видим в этом большую ценность. Если несколько лет назад многие компании смотрели на временный персонал скептически, теперь стало очевидным, что гибкая занятость – это будущее ритейла», – сказала директор по персоналу сети магазинов «Дикси» Екатерина Сигида.