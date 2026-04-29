Мобильное приложение «Директа»: новые возможности для СМБ, управление рекламой и аналитика в телефоне

В мобильном приложении «Директа» появились расширенные возможности для управления кампаниями и анализа результатов продвижения. Теперь предприниматели и профессиональные маркетологи СМБ могут работать с углубленной аналитикой в новом «Мастере отчетов» и ИИ‑помощнике, авторизоваться через управляющий аккаунт и получать рекомендации по продвижению, не выходя из приложения.

В новом «Мастере отчетов» внутри приложения доступны сохраненные отчеты, готовые отчеты из Библиотеки отчетов, а также самостоятельная сборка отчетов (группировки, метрики, фильтры, период, сравнение, цели и атрибуция, графики). Встроенный ИИ‑помощник помогает суммаризировать данные по продвижению и в один клик перейти к отчету с подобранными настройками.

Яндекс

Кроме того, теперь доступна авторизация через управляющий аккаунт и быстрое переключение между аккаунтами: достаточно перейти на страницу аккаунта, кликнув по логину в правом нижнем углу, перейти к списку доступных аккаунтов и выбрать нужный. Эта возможность будет особенно полезна специалистам — тем, кто работает сразу с несколькими аккаунтами клиентов.

Приложение показывает рекомендации, которые помогают повысить эффективность продвижения: подсказывает, что изменить в настройках, чтобы получить больше переходов и целевых действий (например, заявок или покупок). По рекомендациям можно быстро оптимизировать кампании, например, изменить бюджет, цену перехода или целевого действия, добавить объявления и скорректировать цели.

Яндекс

Теперь предприниматели и специалисты могут прямо с мобильного телефона запускать кампании («Простой старт», «ИИ‑помощник», «Мастер кампаний»), пополнять кабинет и управлять бюджетом, редактировать кампании, создавать лендинги, анализировать результаты (дашборды и «Мастер отчетов») и применять рекомендации для повышения эффективности.

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу
Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу

Другие материалы рубрики

Российские PDF-редакторы выходят за рамки замещения и начинают конкурировать по качеству

Ozon создаст собственный межсетевой экран, и готов инвестировать в него сотни миллионов

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

Денег все меньше. Россияне почти перестали заказывать из-за рубежа дорогую технику и перешли на ширпотреб

«Киберпротект» представил «Кибер Бэкап» 18.5: рост производительности, защита нагруженных виртуальных сред, расширенные возможности управления и мониторинга

В Кремле признали «очень непростую» ситуацию в экономике России, но спад не связан с ограничениями интернета

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще