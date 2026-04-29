Кредитор отозвал заявление о банкротстве производителя БПЛА «Кронштадт»

Российский производитель гражданских и военных беспилотников АО «Кронштадт» сообщил о погашении задолженности перед ООО «Специальное конструкторское бюро электронного приборостроения», которое ранее хотело обанкротить предприятие. По данным портала «Федресурс», соответствующие заявление отозвано кредитором.

Речь идет о заявлении ООО «СКБ электронного приборостроения», опубликованном 26 марта на Федеральном ресурсе юридически значимых сведений. Кредитор намеревался обанкротить производителя БПЛА, поскольку предприятие задолжало 9,2 млн руб. из-за отсутствия выплат по судебному решению, но 23 апреля отозвал свое намерение.

«Задолженность перед кредитором полностью погашена, все претензионные вопросы сняты», – пояснили причину аннуляции заявления в пресс-службе компании.

АО «Кронштадт» – российская частная военно-промышленная компания с компетенциями в создании беспилотных авиационных комплексов от проектирования и испытаний до сертификации и серийного производства, а также решений в области ИИ. Флагманским продуктом предприятия является разведывательно-ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета «Орион-Э».