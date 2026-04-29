Разделы

Бизнес
|

Кредитор отозвал заявление о банкротстве производителя БПЛА «Кронштадт»

Российский производитель гражданских и военных беспилотников АО «Кронштадт» сообщил о погашении задолженности перед ООО «Специальное конструкторское бюро электронного приборостроения», которое ранее хотело обанкротить предприятие. По данным портала «Федресурс», соответствующие заявление отозвано кредитором.

Речь идет о заявлении ООО «СКБ электронного приборостроения», опубликованном 26 марта на Федеральном ресурсе юридически значимых сведений. Кредитор намеревался обанкротить производителя БПЛА, поскольку предприятие задолжало 9,2 млн руб. из-за отсутствия выплат по судебному решению, но 23 апреля отозвал свое намерение.

«Задолженность перед кредитором полностью погашена, все претензионные вопросы сняты», – пояснили причину аннуляции заявления в пресс-службе компании.

АО «Кронштадт»российская частная военно-промышленная компания с компетенциями в создании беспилотных авиационных комплексов от проектирования и испытаний до сертификации и серийного производства, а также решений в области ИИ. Флагманским продуктом предприятия является разведывательно-ударный комплекс с беспилотными летательными аппаратами большой продолжительности полета «Орион-Э».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще