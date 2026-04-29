«Корус Консалтинг» и Webrover объединяют усилия для автоматизации HR-процессов с помощью K-Team HRM

ГК «Корус Консалтинг» и веб-студия Webrover заключили партнерское соглашение. В рамках сотрудничества клиенты Webrover смогут автоматизировать полный цикл управления персоналом за счет внедрения отечественной HRM-платформы K-Team, разработанной на базе «Битрикс24». Об этом CNews сообщили представители ГК «Корус Консалтинг».

Webrover – веб-студия с более чем 20-летним опытом разработки высоконагруженных сайтов, интернет-магазинов, приложений и web-сервисов.

K-Team HRM – это готовая система для автоматизации полного цикла работы с сотрудниками: адаптация, целеполагание и KPI, оценка 360, обучение. Платформа включает в себя топовые модули для совместной работы, развития талантов, внутренних коммуникаций, информирования и повышения вовлеченности персонала за счет удобных корпоративных сервисов и нестандартных игровых механик. Решение входит в реестр отечественного ПО и совместимо с ключевыми российскими операционными системами.

Для Webrover, чьи клиенты работают в сегментах с высокими требованиями к производительности, надежности и пользовательскому опыту (промышленность, ИТ- и финансовый сектор), партнерство с «Корус Консалтинг» открывает возможность пополнить свой набор услуг стратегически важным направлением – автоматизацией HR. Основная задача, которую решает партнерство — помочь компаниям уйти от хаотичной автоматизации и разрозненных инструментов управления персоналом. Вместо множества таблиц, бесконечной переписки и ручного сбора данных бизнес получает единую систему, где все HR-процессы централизованы.

«Внедрение K-Team HRM высвобождает десятки часов рабочего времени, которые HR-специалисты и руководители обычно тратят на согласования, формирование отчетов и исправление ошибок при переносе данных между системами. В K-Team автоматизированы типовые операции: постановка целей, сбор обратной связи, проведение опросов, формирование кадровых документов, что снижает объем ручного труда и позволяет команде HR сосредоточиться на стратегических задачах», – сказал Александр Невинчанный, директор департамента K-Team, заместитель генерального директора ГК «Корус Консалтинг».

«Наши заказчики часто сталкиваются с вызовами быстрого расширения. И зачастую именно ручное управление этими процессами становится “узким местом”. Мы хотим дать рынку готовое решение, которое позволяет автоматизировать полный HR-цикл, сократить время решения административных задач и свести к минимуму ошибки, связанные с человеческим фактором», – сказала Виктория Чинкина, проектный директор Webrover.