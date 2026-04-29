Компания «Технологии Доверия» цифровизировала подбор персонала на базе Skillaz

Компания «Технологии Доверия» («ТеДо») завершила проект по цифровизации подбора персонала на базе платформы Skillaz. Запущен модуль «Подбор», который объединяет весь процесс найма — от запроса на подбор сотрудника до его выхода на работу — в едином цифровом контуре. Об этом CNews сообщили представители «ТеДо».

Переход на Skillaz позволяет выстроить процесс подбора в формате «одного окна» и стандартизировать все этапы найма. К системе подключены специалисты по подбору персонала и кадровому делопроизводству, HR-бизнес-партнеры, представители бизнеса и команда адаптации сотрудников.

В рамках проекта настроены интеграции с корпоративной мастер-системой, платформой HRMost, а также рядом внутренних и внешних сервисов. Это позволяет связать процесс подбора с последующими этапами жизненного цикла сотрудника и обеспечить сквозную логику работы с данными.

Внедрение Skillaz дает возможность: сократить время на выполнение рутинных операций в подборе; повысить прозрачность и управляемость процессов найма; улучшить качество HR-аналитики за счет единой логики данных; снизить затраты на дополнительное ПО благодаря встроенным инструментам (опросники, видеоинтервью); масштабировать систему без ограничений по числу пользователей за счёт гибкой модели лицензирования.

После запуска модуля «Подбор» компания планирует расширять интеграции и продолжить внедрять ИИ-инструменты для автоматизации HR-процессов.

Наталия Тихонова, руководитель по подбору персонала «ТеДо», и Дмитрий Максимов, менеджер по подбору персонала «ТеДо»: «Запуск единой системы подбора стал для нас не финальной точкой, а базой для дальнейшей автоматизации HR-процессов. В ближайшем фокусе — развитие интеграций, расширение сквозных сценариев работы и использование ИИ-инструментов. Мы рассматриваем Skillaz не только как систему управления процессом подбора, а как платформу для постепенной ИИ-агентизации рутинных задач: от первичной обработки откликов и коммуникаций с кандидатами до подготовки аналитики и сопровождения выхода сотрудника на работу. Это позволит команде сосредоточиться на более ценных задачах — работе с кандидатским опытом и взаимодействии с бизнесом».

