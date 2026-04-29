ГК «Астрал» внедрила систему по работе с электронными путевыми листами в «Мострансавто»

Группа компаний «Астрал» реализует в «Мострансавто» сценарий работы с использованием цифрового формата путевых листов (ЭПЛ). Сегодня новая система уже действует в 10 из 12 филиалов МТА, остальные находятся на этапе перехода. Об этом CNews сообщил представитель «Астрала».

С переходом на электронные путевые листы водители МТА избавляются от бумажной рутины. Печать документов прекращена, а время, которое необходимо затратить, сократилось с одного часа до 15 минут. Это дало сотрудникам возможность начинать смену отдохнувшими и быстрее выходить на линию. По словам водителей, ЭПЛ повысили удовлетворенность условиями работы и позволили оставить больше времени для отдыха и личных дел.

Для компании это не просто шаг в сторону цифровизации — ключевые процессы и раньше были автоматизированы, — а переход на современный, безбумажный формат работы. В условиях безостановочного процесса работы внедрение ЭПЛ позволяет оперативнее оформлять документы, без лишних задержек привлекать подменных водителей и обеспечивать бесперебойность перевозок.

Отдельные плюсы отметили и механики. Если раньше на выезде и въезде образовывались очереди, то теперь осмотры переносятся на ночное время и фиксируются в системе заранее. Утром водители получают уже проверенный транспорт. В результате выигрывают все.

Сегодня почти все водители МТА пользуются специальным Telegram-ботом, через который получают сведения о сменах и отработанных часах. Теперь в нем доступна и информация о путевых листах: уведомление о выпуске ЭПЛ, номер закрепленного автобуса, подтверждение техосмотра. Водитель видит это еще до приезда на работу, и ему остается только пройти медосмотр.

Несмотря на начальные опасения, большинство водителей отмечает: ЭПЛ сделали работу проще, а процессы — прозрачнее и быстрее. Впечатления в целом положительные: бюрократия ушла, а на первый план вышла реальная экономия времени и удобство.

«Мострансавто» планирует полностью перейти на электронные путевые листы во всех подразделениях. Вместе с ГК «Астрал» планируется расширить функционал Telegram-бота и для механиков, а также автоматизировать расчет километража маршрутов. Это позволит формировать путевые листы автоматически, с привязкой к расходу топлива и пробегу.