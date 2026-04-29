Embedika: стандартизация данных станет главным условием ускоренного внедрения ИИ

Ускоренное внедрение искусственного интеллекта в ключевые отрасли становится одним из приоритетных направлений цифровизации в бизнесе. В апреле 2026 г. президент России Владимир Путин поручил профильной комиссии рассмотреть соответствующие программы для экономики, социальной сферы и государственного управления. Отраслевые эксперты уже формулируют конкретные подходы к реализации. Своей позицией поделился Лев Голицын, член комиссии Государственного совета России по направлению «Экономика данных» и основатель Embedika.

По оценке эксперта, главным условием для ускоренного развертывания ИИ-инфраструктуры в компаниях являются инженерная организация и приоритизация изменений. На практике речь идет о поэтапной интеграции в уже существующий государственный ИТ-ландшафт: использование инфраструктуры «ГосТех», модернизация ФГИС, подключение отраслевых витрин данных и развертывание специализированных моделей под конкретные управленческие задачи. Ключевым фактором при этом становится подготовка и стандартизация данных, а также масштабируемость решений через их повторное использование. Именно переход от уникальных разработок к типовым компонентам позволяет радикально снизить издержки и повысить практическую ценность ИИ.

«Наибольшую эффективность показывает модель "инфраструктура под сценарий". Сначала определяется конкретная задача: от анализа регуляторных требований до поддержки принятия управленческих решений. Затем под нее проектируется стек: данные, алгоритмы и вычислительная среда. Ускорение и существенная экономия ресурсов достигаются за счет отказа от изолированных пилотных запусков в пользу создания типовых модулей и повторного использования цифровых компонентов. Единые архитектурные стандарты при переходе на "ГосТех" превращают внедрение ИИ в процесс сборки из готовых элементов, а не в дорогостоящее “строительство” с нуля», — сказал Лев Голицын.

Лев Голицын также отметил, что в 2026 г. Комиссия по развитию искусственного интеллекта способна сыграть ключевую роль в ускоренном внедрении ИИ за счет перехода к прикладным программам с измеримыми результатами. Эксперт выделяет три направления: формирование типовых цифровых модулей для повторного использования, ускорение доступа к государственным данным и внедрение регуляторных механизмов быстрого тестирования решений. Государство формализует регуляторную вертикаль в ИИ, закрепляя единый центр ответственности за ИИ-политику.

Для масштабирования ИИ на базе существующих платформ необходим фундамент из единых стандартов данных, архитектуры и интеграций. Эта основа позволит превратить искусственный интеллект в реальный инструмент повышения эффективности в трех ключевых сферах: в экономике — оптимизация производственных цепочек и прогнозирование спроса, в социальной сфере — интеллектуальные сервисы здравоохранения и образования, в госуправлении — автоматизация обработки документов и поддержка принятия решений.