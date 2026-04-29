Разделы

Бизнес Финансовые результаты
|

CHINT в России увеличил выручку на 25% по итогам 2025 года

По результатам 2025 года CHINT в России увеличил выручку на 25%: до 6,77 млрд рублей против 5,41 млрд рублей годом ранее. Абсолютный прирост составил 1,36 млрд рублей.

Ключевым фактором роста стало не изменение ценовой политики, а существенное увеличение объемов продаж. Основной вклад в динамику внес сегмент низковольтного оборудования: на него пришлось 90% от всего объема продаж. Выручка в сегменте оборудования среднего напряжения выросла на 35% год к году, а его доля в общем обороте компании составила 6%.

«В 2025 году мы сделали ставку на рост объемов и доступность продукции для клиентов. Увеличение инвестиций в закупки и маркетинг позволило нам существенно расширить присутствие на рынке. Мы видим высокий потенциал дальнейшего развития, в частности, в сегменте низковольтного оборудования, и продолжим двигаться в направлении масштабирования бизнеса и повышения операционной эффективности. Мы также намерены продолжить развитие в сегменте среднего напряжения. Чтобы лучше соответствовать требованиям локализации продукции и обеспечить быструю реакцию на сроки поставки, было принято решение открыть собственную производственную площадку в Московской области», — отметил генеральный директор CHINT в России Хан Су.

Директор по маркетингу CHINT в России Евгений Лепешкин добавил: «В непростой для электротехнической отрасли год CHINT смог усилить позиции в промышленном и строительном сегментах. Со стороны строительного рынка мы видим увеличение интереса к нашим профильным линейкам, что подтверждается ростом продаж в онлайн- и офлайн-каналах. Отдельно добавлю, что последние несколько лет мы активно развиваем направление высокого напряжения. Именно здесь, на наш взгляд, будет сосредоточен наибольший потенциал роста в среднесрочной перспективе».

chint.jpeg

В компании отметили, что в течение года объем закупок вырос на 65%, что позволило расширить ассортимент и поддержать растущий спрос. Также на 30% был увеличен маркетинговый бюджет, направленный на привлечение новых клиентов и развитие каналов продаж.

Стратегия CHINT основана на доступных ценах, эффективном взаимодействии с партнерами и клиентами и грамотном масштабировании бизнеса, что позволяет компании укреплять позиции в конкурентной среде и, как следствие, обеспечивать рост валовой прибыли. CHINT планирует наращивать присутствие на российском рынке и расширять продуктовый портфель за счет продукции, помогающей строить современные умные системы электрораспределения.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

