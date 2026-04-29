CHINT в России увеличил выручку на 25% по итогам 2025 года

По результатам 2025 года CHINT в России увеличил выручку на 25%: до 6,77 млрд рублей против 5,41 млрд рублей годом ранее. Абсолютный прирост составил 1,36 млрд рублей.

Ключевым фактором роста стало не изменение ценовой политики, а существенное увеличение объемов продаж. Основной вклад в динамику внес сегмент низковольтного оборудования: на него пришлось 90% от всего объема продаж. Выручка в сегменте оборудования среднего напряжения выросла на 35% год к году, а его доля в общем обороте компании составила 6%.

«В 2025 году мы сделали ставку на рост объемов и доступность продукции для клиентов. Увеличение инвестиций в закупки и маркетинг позволило нам существенно расширить присутствие на рынке. Мы видим высокий потенциал дальнейшего развития, в частности, в сегменте низковольтного оборудования, и продолжим двигаться в направлении масштабирования бизнеса и повышения операционной эффективности. Мы также намерены продолжить развитие в сегменте среднего напряжения. Чтобы лучше соответствовать требованиям локализации продукции и обеспечить быструю реакцию на сроки поставки, было принято решение открыть собственную производственную площадку в Московской области», — отметил генеральный директор CHINT в России Хан Су.

Директор по маркетингу CHINT в России Евгений Лепешкин добавил: «В непростой для электротехнической отрасли год CHINT смог усилить позиции в промышленном и строительном сегментах. Со стороны строительного рынка мы видим увеличение интереса к нашим профильным линейкам, что подтверждается ростом продаж в онлайн- и офлайн-каналах. Отдельно добавлю, что последние несколько лет мы активно развиваем направление высокого напряжения. Именно здесь, на наш взгляд, будет сосредоточен наибольший потенциал роста в среднесрочной перспективе».

В компании отметили, что в течение года объем закупок вырос на 65%, что позволило расширить ассортимент и поддержать растущий спрос. Также на 30% был увеличен маркетинговый бюджет, направленный на привлечение новых клиентов и развитие каналов продаж.

Стратегия CHINT основана на доступных ценах, эффективном взаимодействии с партнерами и клиентами и грамотном масштабировании бизнеса, что позволяет компании укреплять позиции в конкурентной среде и, как следствие, обеспечивать рост валовой прибыли. CHINT планирует наращивать присутствие на российском рынке и расширять продуктовый портфель за счет продукции, помогающей строить современные умные системы электрораспределения.