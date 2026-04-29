Аналитика МТС: спрос на страхование гаджетов в России вырос на 20%

МТС проанализировала, как в 2025 г. развивался российский рынок страхования гаджетов (смартфонов, планшетов, носимых устройств, ноутбуков), и зафиксировала устойчивый рост интереса к таким полисам. За год спрос на услугу увеличился на 20%, и в 2026 г. он продолжает расти в среднем на 25% каждый месяц. Сегодня примерно 15% всех продаваемых в стране устройств приобретаются вместе со страховой защитой. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Интерес к страхованию электроники связан с увеличением срока обновления устройств — пользователи реже меняют гаджеты. Они стремятся продлить срок службы своих гаджетов и все более осознанно управляют личными расходами, воспринимая страховку как вложение в защиту устройства и способ избежать непредвиденных трат.

Значительная часть страховых полисов приходится на смартфоны среднего и премиального ценовых сегментов — 80%. Планшеты и другие типы устройств занимают заметно меньшую часть рынка. Если рассматривать бренды по количеству застрахованных смартфонов, то чаще всего россияне выбирают Xiaomi (20% полисов), за ним идут Huawei (17%), Honor (15%), Samsung (14%) и Apple (12%). Однако в денежном выражении расстановка сил совсем другая: первое место с большим отрывом удерживает Apple — его доля в выручке от застрахованных устройств составляет 42%. Далее следуют Samsung (20%), Huawei (13%), Honor (10%) и Xiaomi (9%). Таким образом, в штуках лидируют бренды массового сегмента, тогда как в выручке — премиальные устройства.

Страхование гаджетов наиболее востребовано в Сибирском федеральном округе, на который приходится 29% всех оформленных страховок. Следом идут Центральный (21%) и Приволжский (16%) округа.

«Страхование превращается в такое же стандартное дополнение к покупке смартфона, как аксессуары. Средняя стоимость застрахованного в МТС гаджета смартфона составляет 28 120 руб., а средняя цена самого полиса — 1995 руб. Учитывая, что срок использования гаджетов увеличивается, интерес к страховым продуктам будет только расти, а рынок продолжит расширяться», — отметил коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.