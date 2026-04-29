Разделы

Веб-сервисы
|

521 000 пользователей «ZOV Карты» — часть экосистемы Zala

Компания Zala завершила интеграцию мобильного геоинформационного комплекса «ZOV Карты» в свою цифровую экосистему. Сервис уже насчитывает свыше 521 тыс. активных пользователей и работает как ее полноценный программный компонент. Специалисты компании находятся в постоянном контакте с пользователями и ежедневно дорабатывают комплекс под их реальные запросы. Об этом CNews сообщили представители Zala.

«ZOV Карты» — прямое импортозамещение AlpineQuest, предназначенный для ориентирования на местности. Российское приложение использует децентрализованную mesh-сеть и закрывает все ключевые сценарии зарубежного решения — офлайн-карты, трекинг, навигацию, работу без связи с сервером.

Ключевым преимуществом сервиса является глубокая интеграция с цифровой платформой Zala 4Z1. Она обеспечивает синхронизацию данных между полем и командным центром в режиме реального времени, централизованное управление задачами и маршрутами, автоматическую передачу геоданных, совместную работу с картами и метками для нескольких пользователей, а также подключение внешних источников — от метеосервисов до ведомственных баз данных. Фактически создан «цифровой центр ситуационного управления на ладони», сводящий к минимуму время обнаружения событий и реагирования на них.

В настоящее время программное обеспечение «ZOV Карты» проходит сертификацию, что обеспечивает отсутствие «чужого кода» и возможности внешнего воздействия. Параллельно проводятся этапы развёртывания и тестирования системы в таких секторах как обеспечение безопасности объектов ТЭК и защита государственной границы.

Подписаться на новости Короткая ссылка


