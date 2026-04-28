Wheelies и «Проксима» заключили технологическое партнерство с целью агро- и экомониторинга

Компания Wheelies (направление программных решений для робототехники корпорации ITG) объявила о заключении партнерского соглашения с компанией «Проксима». Стороны намерены совместно разрабатывать решения для агросектора и экологического мониторинга, объединив программные платформы для беспилотников с технологиями дистанционного зондирования Земли.

Платформа Wheelies будет интегрирована с гиперспектральными и мультиспектральными сенсорами «Проксима», устанавливаемыми на дроны. Ключевым направлением станет аэросъемка: беспилотники обеспечат более оперативный сбор данных и высокую детализацию по сравнению со спутниковыми системами.

Решения ориентированы на сельское хозяйство и экологический контроль. Гиперспектральная съемка помогает на ранних стадиях выявлять проблемы в развитии растений, нехватку микроэлементов и заболевания. Технологии также применимы для мониторинга промышленных объектов. Компания «Проксима» реализует анализ химического состава материалов, что открывает возможность автоматической классификации отходов и оценки качества вторсырья. В сочетании с ПО Wheelies это формирует единую систему сбора и анализа данных, работающую в реальном времени.

«Партнерство расширяет сценарии применения беспилотников за счет интеграции разных типов данных и алгоритмов обработки. Мы переходим к моделям, где данные сразу используются для анализа и принятия решений», — сказал Дмитрий Кузьма, генеральный директор Wheelies, корпорации ITG.

Отдельное направление связано с мониторингом инфраструктуры. Гиперспектральные данные в сочетании с автономными дронами могут выявлять признаки утечек и повреждений, а также изменения состояния растительности вблизи объектов. Это дает возможность перехода от реагирования на инциденты к их раннему обнаружению.

«Сотрудничество с Wheelies позволяет выстроить цепочку от получения гиперспектральных данных до их автоматической интерпретации. Мы снимаем один из главных барьеров для внедрения таких технологий, это сложность обработки данных. В итоге заказчик получает не снимки, а готовые рекомендации для агрономов и экологов», — сказал Станислав Матвеев, руководитель направления развития бизнеса «Проксима».