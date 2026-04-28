В Москве запустили новую линию по выпуску 3D-принтеров для печати металлом

На территории Московского цифрового завода состоялось официальное открытие цеха для серийного производства аддитивного оборудования, предназначенного для печати металлом по технологии селективного лазерного сплавления. Об этом рассказал министр правительства Москвы, руководитель столичного Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

«Запуск линии стал результатом масштабной научно-исследовательской и опытно-конструкторской работы. Новое инновационное оборудование, выпускаемое в столице, за счет применения технологии послойного селективного лазерного плавления порошков металлов позволит значительно расширить возможности 3D-печати деталей для медицины, машиностроения, аэрокосмоса и других высокотехнологичных отраслей. В Москве работают уже свыше 25 предприятий в направлении аддитивного производства, и сегодня они активно развиваются благодаря поддержке города и благоприятным для бизнеса инвестиционным условиям», — сказал Анатолий Гарбузов.

Разработчик и производитель ООО «НПО «3Д-Интеграция», входящий в группу компаний i3D, представил две модели: малогабаритную аддитивную установку для решения большинства типовых задач и более мощное устройство с двумя лазерами по 500 Вт с областью построения до 320х320х370 миллиметров.

Решения работают с широким спектром материалов, включая сплавы на основе железа, никеля, кобальта, алюминия и титана, применяемые для изготовления ответственных деталей в приоритетных отраслях промышленности.

«Сегодняшнее событие — это не просто открытие нового цеха. Это реализация стратегии по созданию в России полного цикла производства высокотехнологичного аддитивного оборудования. Наши установки уже сейчас демонстрируют характеристики, сопоставимые с лучшими мировыми аналогами, а доля комплектующих российского производства в конструкции 3D-принтера — более 80%. Программное обеспечение — полностью наша собственная разработка. Это позволяет нам гарантировать технологический суверенитет наших заказчиков — крупнейших госкорпораций, промышленных холдингов и научных центров», — сказал учредитель группы компаний i3D Михаил Родин.

