Система умного дома «Мажордом» будет внедрена во все новые проекты девелопера «Железно»

ИТ-компания «Философт» продолжает внедрение экосистемы умного дома «Мажордом» во все новые проекты девелопера «Железно». Важное обновление продуктовой концепции заключается в том, что теперь все новые дома застройщика будут выходить с умными квартирами уже в базовой комплектации. Об этом CNews сообщил представитель компании «Философт».

Экосистема «Мажордом» реализуется в проектах «Инноград» в Кирове, «Пятый элемент» в Перми, «Миры» и «Икигай» в Ижевске, а также «Центропарк» в Волгограде.

В зависимости от проекта жителям будут доступны видеонаблюдение, IP-домофония, открытие калиток, дверей и ворот через приложение, сервисы заявок, новостей и опросов, автоматическая передача показаний счетчиков, оплата квитанций, маркетплейс и квартиры с интеллектом. В ряде жилых комплексов также предусмотрены дополнительные умные функции. Так, в «Иннограде» и «Мирах» появятся зарядные станции для электромобилей, а в ЖК «Миры» помимо прочего – умный лифт и возможность доступа по Face ID.

Масштабирование «Мажордома» на все новые проекты отражает подход девелопера к цифровой среде как к обязательной части современного жилого продукта. Для жителей это единый набор сервисов в одном приложении, а для застройщика — возможность сразу формировать в проекте более высокий уровень комфорта, безопасности и повседневного сервиса.

