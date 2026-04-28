RuVDS запустил площадку с вычислительными мощностями в Самаре

Хостинг-провайдер RuVDS ввел в работу площадку с вычислительными мощностями в Самаре. Оборудование развернуто и введено в строй на базе ЦОД «Смартс». Возможность заказать VPS в новой, 22-й по счету, локации компании уже доступна всем желающим. Об этом CNews сообщили представители RuVDS.

«Открытие этой площадки для нас – не просто выход в новый регион, а серьезный стратегический шаг: находясь между европейской частью России и Сибирью с Дальним Востоком, Самара являются важным узлом магистральных оптоволоконных линий, входя в число наиболее развитых регионов по показателю внедрения электронных технологий. В свете тренда на перенос инфраструктуры из Москвы вглубь страны, развития edge-вычислений, а также наличия стабильной энергетической базы для дата-центров, мы уверены, что новая локация станет одной из ключевых в портфолио нашей компании», – сказал гендиректор RuVDS Никита Цаплин.

ЦОД «Смартс» предлагает своим клиентам бесперебойное питание первой категории надежности; автоматический ввод резерва электропитания; оборудован дизель-генераторной установкой большой мощности. В ЦОД установлены современная охранно-пожарная сигнализация и система газового пожаротушения.

RuVDS на регулярной основе расширяет число опций, доступных клиентам компании. Так, в 2026 г. компания запустила площадку с вычислительными мощностями в Минске, а в 2025 – открыла локации в Ереване, Краснодаре, Мурманске, Омске и Уфе.



