Разделы

Интернет E-commerce Интернет-реклама
|

Продавцы Ozon смогут управлять затратами на продвижение с новой стратегией «Целевой расход»

Платформа Ozon объявила о запуске новой стратегии управления ставками за клик — «Целевой расход» в инструменте продвижения «Оплата за клик». Она позволит продавцам задавать желаемую долю рекламных расходов и автоматически удерживать ее на целевом уровне. Система адаптируется к уровню конкуренции и стремится обеспечить максимальное количество заказов.

Новый инструмент упрощает управление продвижением и делает его более предсказуемым: вместо ручной настройки ставок продавец задает целевую долю рекламных расходов, а алгоритмы платформы берут на себя дальнейшую оптимизацию. В зависимости от уровня конкуренции в категории система подбирает ставку таким образом, чтобы она одновременно оставалась эффективной с точки зрения привлечения заказов и соответствовала заданному ДРР. Стратегия доступна для продвижения в поиске и рекомендациях, а ее минимальное значение составляет 10%.

После запуска кампании система проходит этап обучения: в этот период фактическая доля рекламных расходов может отклоняться от заданного значения. После первых 5 заказов по товару алгоритм стабилизируется и начинает точнее достигать целевого уровня. При изменении целевого ДРР обучение запускается заново, чтобы система корректно адаптировалась к новым условиям.

Инструмент особенно актуален для малого и среднего бизнеса, так как при ограниченных бюджетах перерасход на продвижение может быть критичен для экономики магазина. Кроме того, не все предприниматели обладают экспертизой в маркетинге и готовы регулярно управлять ставками вручную, поэтому автоматическая стратегия берет на себя эту задачу и помогает достигать стабильных результатов в рамках комфортного бюджета.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

