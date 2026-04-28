Ozon повысил количество переработки отходов на логистических объектах до 81%

Цифровая платформа сократила использование упаковки на 65% в 2025 г. год к году

В 2025 г. Ozon доставил покупателям 2,481 млрд заказов — на 69% больше, чем годом ранее. Чтобы быстро и эффективно доставлять заказы по всей стране, Ozon развивает логистическую инфраструктуру — на более 200 складах в разных регионах России площадью свыше 5 млн кв. м. ежедневно осуществляется 55 млн операций с товарами, а в доставку передается более 23 млн посылок. Общий объем отходов от операций на складских объектах составляет чуть более 243 тыс. тонн., а количество переработки в логистике компании — 81%. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

С заботой об окружающей среде: в 2025 г. Ozon зафиксировал рекордный сбор вторичных ресурсов

В 2025 г. высокие показатели обеспечили регионы, где у Ozon действуют крупные логистические центры: лидером по переработке стал Южный федеральный округ (более 90% отходов переработано), второе место занял Уральский федеральный округ (88%), а третьим и четвертым стали Приволжский и Северо-Западный федеральные округа (более 84%). Продолжают использовать раздельный сбор и другие логистические объекты в регионах России, в том числе в городах Сибирского и Дальневосточного округов, Москвы и Московской области, а также Центрального федерального округа.

В программе участвуют и покупатели. Использованную брендированную упаковку можно сдать в любом пункте выдачи для дальнейшей переработки. При этом сами коробки уже производятся из вторсырья.

«Большая часть отходов в электронной коммерции возникает в логистике — чтобы попасть к клиенту, товар проходит разные этапы на складе, в магистральных перевозках. Для качественной доставки даже в самые отдаленные поселения мы продолжаем развивать логистическую инфраструктуру, а это, конечно, увеличивает отходы. Поэтому мы уделяем значительное внимание их переработке, чтобы снизить воздействие на окружающую среду. В 2025 г. мы переработали более 197 тыс. тонн упаковки и тары — это свыше 80% всех образованных отходов. И свыше 4,9 тысяч фур с вторресурсами направились давать отходам вторую жизнь», — сказала руководитель отдела экологической безопасности Кира Каменева.

Экология в пунктах выдачи заказов и офисах

Ozon развивает полезные для экологии привычки среди партнеров и сотрудников. Так, в программе экологического просвещения «Экология и партнеры» участвовали уже более 9,3 тыс. владельцев пунктов выдачи, а за весь период действия корпоративной программы «Зеленый офис» обучение прошли свыше 37 тыс. сотрудников.

Экологические инициативы развиваются и в рамках сервисов компании. В акции «БумБатл» по сбору макулатуры в поддержку нацпроекта «Экологическое благополучие» с марта 2025 г. по февраль 2026 г. Ozon собрал более 77 тыс. тонн макулатуры и был удостоен призового места во Всероссийской акции.