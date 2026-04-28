Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Охотники и рыболовы Чувашии получили новые скорости мобильного интернета

В Чувашской Республике расширили покрытие сети 4G в селе Лащ-Таяба. Окрестности населенного пункта в Яльчикском районе известны как популярное место охоты и рыбной ловли. Дополнительное телеком-оборудование здесь запустил «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лащ-Таяба находится в верховьях реки Лащи, на границе с Татарстаном. От райцентра его отделяют 25 километров, от Чебоксар — 180. В селе расположен уникальный питомник борзых собак, созданный для разведения элитных пород этих животных и возрождения традиции псовой охоты. Помимо борзых, в питомнике содержат волков, лис, кабанов и других животных. Также в населенном пункте действует клуб охотников и рыболовов «Волчье логово».

Чтобы обеспечить в локации широкую площадь покрытия и скорость загрузки до 150 Мбит/c, инженеры «МегаФона» задействовали на новом оборудовании сразу низкий и средний диапазон частот. Сейчас местные жители и гости села могут запускать онлайн-трансляции, смотреть фильмы и сериалы на стримингах и пересылать тяжелые файлы без задержек и зависаний.

«В селе Лащ-Таяба проживает около тысячи человек. Кроме того, сюда приезжают жители региона, направляющиеся на охоту, рыбалку, экскурсию в питомник. После проведенных работ все они в полной мере пользуются всеми необходимыми цифровыми сервисами, от портала Госуслуг до приложений банков. А ежемесячный интернет-трафик в поселении вырос уже на 20%», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии и Марий Эл Алексей Кошкин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

