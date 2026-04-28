Охотники и рыболовы Чувашии получили новые скорости мобильного интернета

В Чувашской Республике расширили покрытие сети 4G в селе Лащ-Таяба. Окрестности населенного пункта в Яльчикском районе известны как популярное место охоты и рыбной ловли. Дополнительное телеком-оборудование здесь запустил «МегаФон». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Лащ-Таяба находится в верховьях реки Лащи, на границе с Татарстаном. От райцентра его отделяют 25 километров, от Чебоксар — 180. В селе расположен уникальный питомник борзых собак, созданный для разведения элитных пород этих животных и возрождения традиции псовой охоты. Помимо борзых, в питомнике содержат волков, лис, кабанов и других животных. Также в населенном пункте действует клуб охотников и рыболовов «Волчье логово».

Чтобы обеспечить в локации широкую площадь покрытия и скорость загрузки до 150 Мбит/c, инженеры «МегаФона» задействовали на новом оборудовании сразу низкий и средний диапазон частот. Сейчас местные жители и гости села могут запускать онлайн-трансляции, смотреть фильмы и сериалы на стримингах и пересылать тяжелые файлы без задержек и зависаний.

«В селе Лащ-Таяба проживает около тысячи человек. Кроме того, сюда приезжают жители региона, направляющиеся на охоту, рыбалку, экскурсию в питомник. После проведенных работ все они в полной мере пользуются всеми необходимыми цифровыми сервисами, от портала Госуслуг до приложений банков. А ежемесячный интернет-трафик в поселении вырос уже на 20%», — сказал директор «МегаФона» в Чувашии и Марий Эл Алексей Кошкин.