Новые экшн-камеры SJCAM на российском рынке

Компания diHouse представляет партнерам новинки экшен-камер бренда SJCAM. К заказу доступны компактные и функциональные модели SJCAM C110 Plus, SJCAM C300 Pocket, SJCAM C400 Pocket, SJCAM SJ6 Ultra и популярные у молодой аудитории SJCAM ZV100 и SJCAM ZV200. Об этом CNews сообщили представители diHouse.

Летом 2025 г. продажи экшен-камер в России выросли в 1,4 раза. С приближением нового летнего сезона эксперты ожидают повторный скачок спроса благодаря традиционному увеличению числа отпусков и активному отдыху на свежем воздухе. Главные тренды в сегменте остаются прежними: покупатели все чаще выбирают водонепроницаемые модели с широкоугольным объективом и разрешением 4K.

SJCAM C110 Plus

SJCAM C110 Plus — экшен-камера с записью видео в разрешении 4K при 30 кадрах в секунду. Гиростабилизация обеспечивает сглаживание записи при движении. Объектив с углом обзора 170° позволяет охватывать широкое пространство. С помощью водонепроницаемого чехла устройство выдерживает погружение до 30 метров. Камера оснащена модулем Wi-Fi 2,4 ГГц для подключения к смартфону. Емкость аккумулятора составляет 1100 мАч.

SJCAM C300 Pocket и SJCAM C400 Pocket

Карманные варианты камер с разрешением 4K при 30 кадрах в секунду и стабилизатором. Угол обзора различается от предыдущей модели и составляет 154°. Камеры оснащены сенсорным экраном диагональю 1,3", поддержкой Wi-Fi 5 ГГц и 2,4 ГГц, функцией прямой трансляции и пультом дистанционного управления. емкость аккумулятора составляет 1000 мАч. Камеры также можно использовать под водой в чехле на глубине до 30 метров.

SJCAM SJ6 Ultra

Особенность SJCAM SJ6 Ultra — просмотр фото и видео в режиме реального времени. Объектив с углом обзора 166° обеспечивает широкий охват пространства. Камера оснащена двумя сенсорными экранами (2,0" и 1,3"), поддержкой Wi-Fi 5 ГГц и 2,4 ГГц, функцией прямой трансляции и возможностью подключения беспроводного микрофона. Присутствует многоязычное голосовое управление. Емкость аккумулятора составляет 1000 мАч. Как и предыдущие модели, устройство поддерживает 4К, имеет стабилизацию и может использоваться для подводной съемки.

SJCAM ZV100 и SJCAM ZV200

Эти модели относятся к категории цифровых камер: оба варианта поддерживают видеозапись в разрешении 5K при 30 кадрах в секунду с функцией дополнительного освещения. Разрешение фотосъемки составляет 80 Мп, предусмотрена функция вспышки. Устройство оснащено HD-экраном диагональю 2,8", сенсором Sony.

Различаются модели ZV100 и ZV200 по: типу стабилизации (ZV100 использует электронную, а ZV200 оснащена шестиосевой гироскопической), работе зума (у ZV100 8‑кратный цифровой, у ZV200 — 16‑кратный); емкости аккумулятора (750 мАч против 800 мАч соответственно). Среди дополнительных особенностей: ZV100 имеет встроенную вспышку, а ZV200 предлагает поворотный IPS‑экран. Доступны различные режимы съемки: это циклическая запись, замедленная, покадровая запись, селфи, непрерывная, синхронизированная и автоматическая съемка.

Новинки SJCAM предлагаются по следующим ориентировочным розничным ценам: C110 Plus – 9 990 руб., C300 Pocket – 13 990 руб., C400 Pocket – 15 990 руб., SJ6 Ultra – 11 990 руб., ZV100 – 7 990 руб. и ZV200 – 9 990 руб.