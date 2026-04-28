«Монетка» утроила количество пекарен с технологиями искусственного интеллекта

Торговая сеть «Монетка» масштабирует проект запуска пекарен в магазинах, который стартовал в 2025 г. Свежая выпечка доступна покупателям 135 магазинов в шести регионах.

«Монетка» начала тестировать проект по запуску пекарен в июне 2025 г. в Екатеринбурге, в июле 2025 г. они открылись в 30 магазинах Свердловской области.

Во всех пекарнях «Монетки» используют систему «Умный пекарь». Это технология, которая рассчитывает необходимое количество продукции для утреннего накрытия витрины, автоматически определяет объемы выпечки наиболее востребованных позиций, осуществляет видеоконтроль процесса выпечки и отслеживает наполненность витрин в режиме реального времени без участия персонала. Об этом CNews сообщили представители группы «Лента».

Александр Перфилов, ИТ-директор «Росводоканала»: Изношенность сетей водоснабжения достигает 80%, так что ИТ-проекты финансируются по остаточному принципу цифровизация

Дополнительно «умная» розетка контролирует количество приготовленных напитков и сопоставляет эти данные с продажами через кассу, что повышает точность учета и помогает оптимизировать процессы.

С июня «Монетка» открыла пекарни в 135 магазинах в Москве, Санкт Петербурге, Челябинске, Перми, Тюмени, на Урале, а также на в Ханты Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.

Другие материалы рубрики

CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек

Россияне потратили почти 40 миллиардов на ноутбуки. Названы самые популярные бренды в 2026 году

Кредитный бэк-офис на импортонезависимом стеке: подготовка инфраструктуры к росту объемов кредитования

Часть активов Softline арестована из-за проблем обанкротившейся группы «АйТи»

ИИ + лоукод: как вернуть инвестиции в автоматизацию за три месяца

В порядке эксперимента. Вымогатели взялись за постквантовое шифрование

Техника

Самые стильные и производительные ноутбуки 2026: выбор ZOOM

Лучшие умные аэрогрили с Wi-Fi: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI nova 15: базовый смартфон с акцентом на автономность

Показать еще

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще