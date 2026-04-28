«Магнит» запустил ИИ-помощника для поставщиков

«Магнит» запустил ИИ-ассистента, который помогает поставщикам анализировать данные о работе с розничной сетью. Технология создана совместно с Retail Services, разработчиком аналитических решений для ритейла, и интегрирована с аналитическим порталом для поставщиков RS.Magnit. Об этом CNews сообщили представители «Магнита».

«Магнит» первым среди российских ритейлеров предложил поставщикам такое решение – используя технологию искусственного интеллекта, оно помогает улучшить показатели продаж и не требует применения дополнительных специальных знаний.

Новый сервис позволяет в разы ускорить и удешевить расчеты и сложную аналитику, провести анализ продаж, рассчитать дискретность и ожидаемые продажи, а также сотни других показателей. Сервис использует в работе информацию аналитического портала RS.Magnit и документы пользователей.

ИИ-ассистент работает как чат-бот в браузере: пользователь задает вопросы, а система за секунды формирует развернутые ответы с таблицами, графиками и конкретными бизнес-выводами. Сервис охватывает три уровня аналитических задач: статистику (мгновенная выгрузка данных портала RS.Magnit о товарных остатках, продажах и других показателях), вычисления (пользуясь данными поставщика, ИИ-ассистент автоматически сопоставляет периоды, рассчитывает отклонения и визуализирует тренды) и стратегический анализ (ИИ-ассистент ищет закономерности и причины, дает рекомендации по улучшениям). Помощник понимает естественный язык и ведет анализ на уровне опытного бизнес-аналитика: эффективно, быстро и с учетом специфики ритейла.

Для начала работы с ИИ-ассистентом в системе сохранены готовые запросы на выгрузку данных и вычисления, их можно использовать без изменений или дополнить.

ИИ-ассистент развернут как SaaS-решение в защищенном контуре сервисов Retail Services, где данные каждого пользователя изолированы от остальных. Благодаря выделенным зонам работы для каждого пользователя, ИИ-советник не смешивает информацию поставщиков и не обучается на чужих запросах — это обеспечивает защиту коммерческой тайны. В отличие от типичных генеративных решений, ИИ-помощник от «Магнита» работает на основе заложенных правил расчета показателей, которые можно просматривать и редактировать.

Евгений Ольховский, руководитель направления «Аналитика и отчетность коммерческих сервисов» розничной сети «Магнит»: «Открытость и принятие решений на основе глубокой аналитики — принципы, которых мы придерживаемся и в работе с поставщиками. Мы рады предложить нашим партнерам новый инструмент, который значительно ускорит работу с информацией и поможет еще глубже анализировать циклы движения товаров».

Игорь Зеленько, директор по развитию Retail Services: «Пользователь может спросить: «Покажи упущенные продажи в рублях за последний промо-период в Московском регионе с разбивкой до товара и формата», — и получить полный анализ с распределением по причинам: отсутствие остатков, виртуальный сток, логистические сбои. То, на что у аналитика ушли бы часы работы с BI-системой, здесь занимает секунды».