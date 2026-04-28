Разделы

Телеком Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

Каждый второй россиянин пользуется мобильным интернетом за границей

По данным опроса, проведенного магазином приложений RuStore, мобильный интернет во время поездок за границу — важная часть комфорта в путешествиях — так считают 72% участников. Об этом CNews сообщили представители RuStore.

Опрос проводился среди читателей портала Hi-Tech Mail. В нем приняли участие 1,5 тыс. человек из разных регионов России.

При этом 38% респондентов признались, что вообще не подключают мобильный интернет за рубежом. Среди тех, кто выходит в сеть в поездках, чаще всего выбирают туристические SIM-карты — 24%, роумингом пользуются также 24%, а eSIM от международных операторов заранее подключают 14%.

Опрос также показал, что лишь малая часть россиян предпочитает заранее готовиться к поездке. Только 19% респондентов когда-либо активировали eSIM заранее, чтобы избежать проблем со связью за границей. 49% ни разу не подключали eSIM до поездки.

«Результаты опроса показывают разрыв между ожиданиями пользователей и их реальным поведением. Мобильный интернет за границей воспринимается как необходимость — об этом говорят 72% респондентов, — но заранее подключали eSIM только 19%. Это означает, что вопрос связи для многих до сих пор остается не частью подготовки к поездке, а задачей, которую приходится решать уже на месте», — отметил директор по продукту RuStore Олег Афанасьев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

