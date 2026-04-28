ИИ, GPU и экспансия: CorpSoft24 подвела итоги 2025 года

CorpSoft24 подвела операционные итоги работы за 2025 г. В условиях непростой экономической ситуации, компания выбрала стратегию качественного роста. Она расширила команду и запустила сразу несколько амбициозных технологических направлений. Об этом CNews сообщили представители CorpSoft24.

Одним из ключевых результатов года стало укрепление команды. Штат компании вырос на 16% и достиг 188 сотрудников. При этом CorpSoft24 сознательно отказалась от сокращений и перехода в режим жесткой экономии, сохранив кадровый потенциал и обеспечив устойчивость бизнеса. По словам Константина Рензяева, генерального директора CorpSoft24, компания располагает достаточным запасом прочности, чтобы не прибегать к сокращениям, а наоборот, сохранять и развивать компетенции внутри команды.

Главным технологическим драйвером года стало облачное направление. Наибольший спрос был отмечен в таких направлениях, как виртуальная инфраструктура (IaaS), демонстрирующая стабильный рост при миграции систем уровня «1С:Предприятие», ресурсы для ИИ-нагрузок (GPU-кластеры и ML-платформы), ставшие одними из лидеров года, а также защищенные облака КИИ на базе отечественного ПО и оборудования. При этом наивысший рост относительно 2024 г. показали продукты, связанные с ИИ. Спрос на них увеличился почти вдвое.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, CorpSoft24 расширила парк серверов и модернизировала сетевую инфраструктуру. По оценкам компании, облачный рынок в 2026 г. вырастет примерно на 20%, а направление ИИ-вычислений и того выше.

«Фактически почти каждый крупный клиент начал экспериментировать с ИИ, что резко увеличило потребность в вычислительных ресурсах. Кроме того, мы видим рост спроса на защищенные облака на фоне ужесточения требований к безопасности обработки данных. Крупные компании все чаще предпочитают передавать эти задачи провайдерам», — сказал Денис Афанасьев, руководитель облачного направления CorpSoft24.

В отраслевом разрезе точкой роста стало машиностроение. В 2025 г. CorpSoft24 смогла заметно нарастить портфель проектов в этой отрасли. «Активная работа CorpSoft24 с машиностроительными предприятиями позволила нам наработать новую прикладную экспертизу и лучше адаптировать решения под промышленную специфику. Это направление мы рассматриваем как одно из перспективных на ближайшие годы», — отметил Константин Рензяев.

Другое перспективное направление — логистика. Для автоматизации логистических комплексов в 2025 г. CorpSoft24 выделила отдельное юридическое лицо. Сейчас ведется разработка собственной платформы для перевозчиков и экспедиторов, которая, как планируется, «выстрелит» к моменту ожидаемого роста рынка в 2027 г.

В компании также отметили, что 2025 г. запомнился запуском двух футуристичных направлений.

Во-первых, это квантовая робототехника. Генеральный директор CorpSoft24 Константин Рензяев стал соучредителем компании ООО «Атом», которая занимается разработкой квантовых регуляторов для робототехники. Технология, основанная на уникальных алгоритмах, уже прошла апробацию в семи промышленных проектах и обещает стать прорывом в управлении сложными механизмами.

Во-вторых, это внутренний ИИ. В 2025 г. компания внедрила собственного ИИ-ассистента. Он уже помогает более чем 150 сотрудникам мгновенно находить инструкции и кадровые документы. В будущем этот опыт будет упакован в готовый сервис для клиентов.

CorpSoft24 также продолжила расширение международного присутствия. В 2025 г. активная работа велась в странах Центральной Азии, особенно в Узбекистане. Основной фокус был сделан на развитии партнерской сети.

В рамках диверсификации развивается оффлайн-направление. В частности, в 2025 г. CorpSoft24 инвестировала в компанию SUSH&CO, которая поставляет премиальный кофе и чай для сегмента HoReCa в Москве. За год оборот нового актива достиг почти 100 млн руб. В CorpSoft24 отметили, что участие в «физическом» бизнесе позволяет команде глубже понимать боли реального сектора и на практике оценивать пользу тех или иных ИТ-решений.

Помимо бизнеса, компания продолжает участвовать в социальных и образовательных проектах. В 2025 г. компания также поддержала инициативу «КСВО Право», модернизировав чат-бот для оказания юридической помощи и разместив его на собственной облачной платформе.

На предстоящий период 2026-2027 гг. CorpSoft24 смотрит с умеренным оптимизмом. «Наша минимальная задача — удержать текущие позиции, максимум — достичь 20% роста. Мы понимаем, что платформенные и отраслевые решения станут все более востребованными, а гибридные архитектуры будут стандартом для среднего и крупного бизнеса. Поэтому стратегия CorpSoft24 на 2026 год включает дальнейшие инвестиции в разработку своей платформы», — отметил Константин Рензяев.

Он также добавил: «Мы продолжим вкладываться и в рост и модернизацию парка нашего оборудования, в том числе дальнейшее расширение GPU-кластеров. Кроме того, мы будем оттачивать наши компетенции в работе с данными на всех уровнях управления корпоративными системами. Мы видим, что рынок облаков в России находится в фазе зрелого и устойчивого роста, и планируем оставаться одним из стабильных игроков этого сегмента».