Formula V-Line запускает продажу игровых и эргономичных кресел на Wildberries

Бренд Formula V-Line, известный комплектующими для ПК и решениями для геймеров и профессионалов, объявляет о старте продаж линейки игровых и эргономичных кресел на маркетплейсе Wildberries. Теперь российские пользователи могут приобрести модели VC1, VC3, Ryvo Plus, Viron, Ergolux 6 и другие напрямую на Wildberries с доставкой по всей стране. Об этом CNews сообщили представители Formula V-Line.

Ключевые особенности кресел Formula V-Line

Игровые кресла (VC1 RacerPU, VC3, Ryvo, Viron и др.): эргономичная поддержка тела с подушками из мемори-пены для головы и поясницы; полностью регулируемые 3D-подлокотники с поворотом на 360° (регулировка по высоте, углу и направлению); механизмы наклона Butterfly или STM4/SYNC4 с синхронным наклоном, регулировкой сопротивления и многоугольной фиксацией; стальное основание (350 мм), газлифт класса 4 (BIFMA X5.1), выдерживает нагрузку до 125–150 кг; обивка: эко-кожа RacerPU или дышащая ткань Breeze/Fabric.

Эргономичные кресла (серия Ergolux 6 и др.): саморегулируемая спинка и поясничная поддержка 1D/2D; механизм STM5 с синхронным наклоном, регулировкой глубины сиденья и чувствительностью к весу; 4D-подлокотники (поворот на 220°) и 2D-подголовник; дышащая сетка Mesh; выдвижная подставка для ног (в ряде моделей) и карман для аксессуаров.

Все кресла сертифицированы по стандарту BIFMA, оснащены пеноматериалом высокой плотности, большими колесиками (60–75 мм) для тихого хода.

Кресла Formula V-Line уже доступны в различных цветах и конфигурациях на Wildberries.