Еще в трех селах Ножай-Юртовского района заработала связь МТС

МТС подключила к своей сети населенные пункты Стерч-Керч, Шуани и Малые Шуани Ножай-Юртовского района Чеченской Республики. Связь и цифровые сервисы компании стали доступны более чем 1000 местных жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Местные жители смогут звонить и выходить в интернет из любых точек своих населенных пунктов. С помощью сети МТС они могут пользоваться важными цифровыми сервисами – Госуслугами, онлайн банками, мессенджерами, социальными сетями.

Ножай-Юртовский район – один из самых отдаленных уголков региона, который при этом постоянно набирает популярность у туристов. Расширение сети позволит гостям Чеченской республики посещать не только уже известные достопримечательности района, но и в сопровождении связи открывать для себя новые места.

«До конца года мы запустим связь еще в двух селах Ножай-Юртовского района. Таким образом покрытие центральной части района значительно увеличится. Это повысит уровень безопасности в предгорной и горной части района, а также подарит местным жителям цифровой комфорт», – сказал директор МТС в Чеченской Республике Евгений Филиппов.