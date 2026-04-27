«Гравитон» и NewNets обеспечили современными автоматизированными рабочими местами и ноутбуками крупное медицинское учреждение

Компания «Гравитон», разработчик и производитель российской вычислительной техники, совместно с партнером — компанией NewNets, разработчиком, проектировщиком и поставщиком высокотехнологичных телекоммуникационных решений и сетевого оборудования, успешно реализовали проект по модернизации ИТ-инфраструктуры государственного медицинского учреждения. Об этом CNews сообщил представитель компании «Гравитон».

В рамках контракта в клинику были поставлены современные автоматизированные рабочие места (АРМ) «Гравитон АП50А» и ноутбуки «Гравитон Н17И-Т», полностью соответствующие требованиям импортозамещения и обеспечивающие надежную базу для работы ЕМИАС и цифровизации диагностических процессов.

Закупка проводилась с целью автоматизации лечебно-диагностического процесса и замены устаревшего парка техники. При выборе оборудования ключевыми критериями стали внесение в реестр Минпромторга России, совместимость с российскими операционными системами Astra Linux, «Альт» и высокая производительность, необходимая для работы с медицинскими информационными системами и базами данных пациентов.

Команда NewNets обеспечила подбор оптимальных конфигураций и оперативную интеграцию техники в существующую сеть учреждения. Особое внимание было уделено стабильности работы оборудования при взаимодействии с диагностическими системами УЗИ, рентгеном и поддержке электронного документооборота с использованием КЭП.

В результате проекта более 200 рабочих мест клиники оснащены техникой, которая гарантирует безопасность данных пациентов и высокую скорость обработки информации.

«Развитие цифрового контура в здравоохранении требует техники, которая работает безотказно в режиме 24/7. Наши АРМ и ноутбуки разработаны с учетом этих нагрузок и полностью готовы к эксплуатации в составе сложных медицинских систем. Мы ценим экспертизу коллег из NewNets, благодаря которой проект был реализован с соблюдением всех технических нюансов заказчика», — отметил Сергей Гендрих, руководитель управления клиентских систем «Гравитон».

«В условиях жесткой конкуренции и строгих требований госрегуляторов крайне важно предлагать проверенные решения. Оборудование “Гравитон” — надежная и выгодная альтернатива иностранным аналогам. Совместная работа позволила нам завершить поставку и настройку рабочих мест в кратчайшие сроки, обеспечив бесперебойную работу врачей и регистратуры», — сказал Антон Трянкин, руководитель подразделения компании NewNets.

